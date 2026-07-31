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Munger News: दो माह से मानदेय की बाट जोह रहे नगर निगम के दैनिक कर्मी,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर नगर निगम के दैनिक कर्मी पिछले महीने और वर्तमान महीने के मानदेय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय पर मजदूरी ना मिलने से कर्मियों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। नगर निगम श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष संजय केशरी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि, सही संसाधनों के बावजूद कर्मियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

Munger News: दो माह से मानदेय की बाट जोह रहे नगर निगम के दैनिक कर्मी,

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। मुंगेर नगर निगम के दैनिक कर्मी पिछले महीने के साथ-साथ वर्तमान महीने के मानदेय की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से सैकड़ों कर्मियों के समक्ष परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दैनिक जरूरतों को पूरा करना कठिन होता जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि, शहर की सफाई और अन्य आवश्यक सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मियों को समय पर उनका मेहनताना नहीं मिलना आखिर कितनी दूर तक उचित है। इस बीच मुंगेर नगर निगम श्रमिक यूनियन के निर्वाचित अध्यक्ष एवं इंटक के प्रदेश महासचिव संजय केशरी ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि, नगर निगम ने आंतरिक संसाधन मद से 10 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है, इसके बावजूद स्थायी और दैनिक कर्मियों को पिछले दो माह से वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। उनके अनुसार यह स्थिति नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। श्री केशरी ने कहा कि, श्रमिकों का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन मुंगेर नगर निगम में हर बार मजदूरों को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार कराया जाता है। उनका आरोप है कि, मजदूरी भुगतान में जानबूझकर विलंब किया जाता है, जिससे कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है。

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कहते हैं अधिकारी:

राशि के अभाव में दैनिक कर्मियों के मानदेय के साथ-साथ स्थाई कर्मियों को भी वेतन नहीं मिला है। यह विभागीय स्तर का मामला है। लेकिन, शीघ्र ही दैनिक कर्मियों को उनका मानदेय दे दिया जाएगा। स्टांप ड्यूटी की राशि नगर निगम को उपलब्ध हुआ है। नगर आयुक्त ने कहा है कि, पहले दैनिक कर्मियों का मानदेय दिया जाएगा, उसके बाद अन्य लोगों के वेतन का भुगतान होगा। हो सकता है कि, अगले महीने के प्रथम सप्ताह में इन्हें मानदेय मिल जाए।

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-नसीमुद्दीन खान, उपनगर आयुक्त, मुंगेर

नगर निगम, मुंगेर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंगेर नगर निगम के कर्मियों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है?
मुंगेर नगर निगम के दैनिक कर्मियों को पिछले दो माह से वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि निगम ने आंतरिक संसाधन मद से 10 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है।
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