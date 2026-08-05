Munger News: लाखों का राजस्व देने वाले बरियारपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का अभाव

Munger News: बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव न होने से यात्रियों को अन्य स्टेशनों का सहारा लेना पड़ता है। शौचालय जर्जर हैं और नए स्टेशन भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यात्रियों ने नाराजगी जताई है।

Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर स्थित बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर आज भी यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। हर महीने लाखों रुपये का राजस्व देने वाले इस स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं है। इससे यात्रियों को सफर के लिए जमालपुर या सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों का सहारा लेना पड़ता है। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त शेड नहीं है। बारिश के दौरान यात्रियों और उनके सामान भीग जाते हैं, जबकि तेज धूप में भी खुले प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म के समीप नया स्टेशन भवन बनकर तैयार है, लेकिन अबतक रेलवे को हैंडओवर नहीं किए जाने के कारण इसका उपयोग शुरू नहीं हो सका है। भवन में बने यात्री प्रतीक्षालय पर ताला लटका रहता है, जबकि सामान्य यात्रियों के लिए बने कमरे का उपयोग जीआरपी के जवान कर रहे हैं।

यात्री सुविधाओं की कमी प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर बने दो शौचालय जर्जर अवस्था में हैं, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या-2 और 3 पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे विशेषकर महिला यात्रियों को काफी परेशानी होती है। श्रावणी मेले के दौरान भी रात में बिजली जाने पर जनरेटर नहीं चलाए जाने से यात्रियों को अंधेरे का सामना करना पड़ता है। बरियारपुर स्टेशन पर दुमका-पटना एक्सप्रेस, भागलपुर-पटना इंटरसिटी, गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं है। यात्रियों का कहना है कि इन ट्रेनों का ठहराव कम राजस्व वाले स्टेशनों पर है, जबकि बरियारपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन की अनदेखी की जा रही है।

यात्रियों ने जताई नाराजगी यात्रियों ने जताई नाराजगी: दैनिक यात्री संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, मनोज यादव और प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले फरक्का एक्सप्रेस का ठहराव बरियारपुर में था, जिसे बाद में हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि दुमका-पटना सहित अन्य प्रमुख ट्रेनों का ठहराव यहां होना जरूरी है, ताकि हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके।

स्टेशन प्रबंधक का बयान बोले स्टेशन प्रबंधक: स्टेशन प्रबंधक अंगद कुमार ने बताया कि, नया स्टेशन भवन अभी रेलवे को हैंडओवर नहीं किया गया है। भवन में यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, जिसे हैंडओवर के बाद यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा。