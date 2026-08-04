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Munger News: पप्पू यादव पर कथित हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री का पुतला फूंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर में सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी चौक से राजीव गांधी चौक तक मार्च निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। नेताओं ने कहा कि असहमति का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है।

Munger News: पप्पू यादव पर कथित हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री का पुतला फूंका

Munger News: मुंगेर, वरीय संवाददाता। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए कथित हमले के विरोध में सोमवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर दिखा। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी चौक से राजीव गांधी चौक तक विरोध मार्च निकाला।

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विरोध मार्च

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजीव गांधी चौक पर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली सरकार का पुतला फूंका। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, ओबीसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और पप्पू यादव के समर्थक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा से संबंधित नारे लिखे थे।

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आवश्यक मांगें

प्रदर्शनकारियों ने पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने, घटना की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सभा में ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार मंडल ने कहा कि जनप्रतिनिधि पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि असहमति का जवाब हिंसा नहीं, लोकतांत्रिक संवाद होना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेसी संजय पोद्दार ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। प्रदर्शन में पीयूष कुमार, चंदन कुमार, अनिकेत चौधरी, हाजी बकाश अहमद, मो. नवाज शरीफ, चैतन्य पटेल, गोलू कुमार, गौतम कुमार, सोल्जर कुमार, किशन कुमार, निशांत कुमार और सूरज कुमार समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे।

सामान्य प्रश्न

कौन से सांसद पर हमला हुआ?
सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर हमला हुआ।
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