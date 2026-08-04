Munger News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी पर्व

Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के साथ सोमवार को जिले में नागपंचमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मोहल्लों में स्थित विषहरी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध, धान का लावा, फल-फूल,कटहल का कोवा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि तथा सदस्यों की रक्षा की कामना की। मंदिरों में पूजा-अर्चना के दौरान धार्मिक माहौल बना रहा। नागपंचमी को लेकर सुबह से ही घर-घर में उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। लोगों ने घरों की साफ-सफाई कर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार दीवारों पर गोबर से नाग-नागिन की आकृतियां बनाईं।

महिलाओं ने व्रत रखकर परिवार के मंगल और संतान की लंबी आयु की कामना की। कई घरों में पारंपरिक व्यंजन भी बनाए गए। शहर के मंसरीतल्ले स्थित बड़ी विषहरी स्थान, बासुदेवपुर, रायसर विषहरी मंदिर सहित अन्य विषहरी स्थलों पर सुबह से दोपहर तक पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। महिला श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन माह में भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी को लेकर बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिली। दूध, केला, धान का लावा, कटहल का कोवा, फूल-माला और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लगी रही।