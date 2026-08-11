Munger News: जिला परिषद की बैठक में बाढ़ की तैयारी पर मंथन, सदस्यों ने अफसरों से मांगा जवाब

Munger News: मुंगेर जिले की परिषद की सामान्य बैठक में पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा तथा कृषि सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बाढ़ की संभावनाओं को लेकर प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा हुई। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते हुए अधिकारियों से शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाने की मांग की।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिला परिषद की सामान्य बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में अध्यक्ष साधना देवी की अध्यक्षता में हुई। संचालन डीडीसी अजीत कुमार सिंह ने किया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में जिला परिषद सदस्यों ने पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, गव्य विकास, पशुपालन समेत विभिन्न योजनाओं को लेकर सवालों की बौछार कर दी। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों से योजनाओं की वास्तविक स्थिति और आम लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी मांगी。

बाढ़ की तैयारी पर सबसे अधिक जोर : बैठक में संभावित बाढ़ को लेकर विशेष चर्चा हुई। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने तटबंधों की स्थिति, जलनिकासी, नावों की उपलब्धता, राहत सामग्री और प्रभावित परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सदस्यों ने कहा कि बाढ़ आने के बाद राहत की कवायद शुरू करने के बजाय संवेदनशील इलाकों में पहले से सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत और जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति को लेकर भी सदस्यों ने सवाल किए। नियमित पेयजल उपलब्ध कराने तथा खराब योजनाओं को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की गई। सदस्यों ने कहा कि गर्मी और बाढ़ दोनों परिस्थितियों में ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल : विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, मूलभूत सुविधाओं तथा स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और दवाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कृषि, गव्य विकास और पशुपालन की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सदस्यों ने किसानों और पशुपालकों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने तथा अनुदान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक में डीपीआरओ कमल किशोर, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्यूटी विश्वास, जिप सदस्य पिंकी देवी, निवास मंडल, दुर्गेश सिंह, अनिल सिंह, मंटू यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर आवश्यक जानकारी दी और संबंधित समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।