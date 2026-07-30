Munger News: हड़ताल: पहले ही दिन ठप हुई सफाई व्यवस्था, बारिश ने बढ़ाई मुसीबत;

Munger News: मुंगेर नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित किया है। हड़ताल के कारण कचरे के ढेर सड़कों पर फैले हुए हैं, जिससे दुर्गंध और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल जारी रहेगी।

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। मुंगेर नगर निगम के दैनिक एवं संविदा सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर पहले ही दिन पूरे शहर की साफ सफाई पर दिखाई देने लगा। समय पर मानदेय भुगतान, सेवा नियमितीकरण, लंबित बकाया भुगतान समेत तीन सूत्री मांगों को लेकर काम बंद करने वाले सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था लगभग ठप सी हो गई। मुख्य सड़कें, बाजार, चौक-चौराहे और रिहायशी इलाकों में जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए। दोपहर में हुई बारिश ने तो हालात को और बदतर बना दिया। बारिश का पानी कचरे को सड़कों पर बहा ले गया, जिससे कई स्थानों पर सड़कें बजबजाने लगीं और लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। सुबह से ही शहर के अधिकांश इलाकों में कूड़ा उठाव नहीं होने के कारण डस्टबिन भरकर बाहर तक फैल गए। कई जगहों पर कचरे के ढेर सड़क तक पहुंच गए। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी से पूरे दिन दुर्गंध उठती रही। राहगीरों को नाक पर रूमाल रखकर गुजरना पड़ा, जबकि दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

वर्तमान स्थिति दोपहर में हुई बारिश ने स्थिति को और विकट बना दिया। सड़क किनारे जमा कचरा पानी के साथ बहकर मुख्य मार्गों पर फैल गया। कई इलाकों में नालियां जाम होने लगीं और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया। गीले कचरे से उठ रही सड़ांध ने आसपास का वातावरण दूषित कर दिया। लोगों का कहना है कि, यदि अगले एक-दो दिनों तक यही स्थिति रही तो शहर में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।

स्वास्थ्य पर प्रभाव वहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। खुले में पड़े सड़ते कचरे से मच्छर, मक्खी और अन्य रोग फैलाने वाले कीट तेजी से पनप सकते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। शहर के कई नागरिकों का कहना था कि, शहर को जल्द इस संकट से बाहर निकालने के

कर्मियों की मांगें लिए तत्काल पहल की जानी चाहिए। उधर, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि, वर्षों से कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिलता है। सेवा नियमितीकरण, लंबित बकाया भुगतान और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक आश्वासन को छोड़कर कोई समाधान नहीं निकला है। मजदूर प्रतिनिधि ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि, मजबूर होकर उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि, जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

नगर निगम की स्थिति इधर हड़ताल के पहले ही दिन शहर की बिगड़ती स्थिति ने नगर निगम प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जल्द बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में कचरे का संकट और गहराएगा तथा इसका सीधा असर शहरवासियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनजीवन पर पड़ेगा।

कहती हैं मेयर: यह सफाई कर्मियों का राज्यव्यापी हड़ताल है। इसके बावजूद नगर निगम इन्हें बातचीत करने का प्रयास कर रहा है। शहर में गंदगी न फैले और शहर स्वच्छ रहे इसके लिए सफाई कर्मियों से बातचीत के साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। नागरिकों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

-कुमकुम देवी, मेयर, मुंगेर नगर निगम,

मुंगेर

प्रमुख बातें:

- सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहले ही दिन व्यापक असर।

- शहर के कई हिस्सों में कचरा उठाव पूरी तरह ठप।

- बारिश के बाद सड़क पर फैला कचरा, कई जगह सड़कें बजबजाईं।

- दुर्गंध से राहगीरों और स्थानीय लोगों का जीना हुआ मुश्किल।

- डेंगू, मलेरिया, डायरिया सहित संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा।

- मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़े सफाई कर्मी।