Munger News: हड़ताल के दूसरे दिन शहर में गंदगी का अंबार

Munger News: मुंगेर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कूड़ा-कचरे का उठाव नहीं होने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू और अन्य बिमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नागरिकों ने जल्द समाधान की मांग की है।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि।मुंगेर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर के अधिकांश इलाकों में कूड़ा-कचरे का उठाव पूरी तरह ठप रहा। सड़क किनारे, बाजारों और मोहल्लों में कूड़े का ढेर लगने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से शहर की स्वच्छता पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। लगातार दो दिनों से कूड़ा नहीं उठने के कारण कई स्थानों पर दुर्गंध फैलने लगी है। लोगों का कहना है कि यदि अगले दो-तीन दिनों तक हड़ताल जारी रही तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। इन दिनों जिले में डेंगू और वायरल फीवर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में गंदगी और जलजमाव मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा。

शहरवासियों ने जताई चिंता : बेकापुर निवासी राजेश कुमार ने कहा कि नियमित सफाई नहीं होने से मोहल्ले में रहना मुश्किल हो रहा है। पूरबसराय की गृहिणी रीना देवी ने कहा कि घरों से निकलने वाला कचरा जमा हो रहा है और बदबू आने लगी है। वहीं, चौक बाजार के दुकानदार संजय कुमार ने कहा कि बाजार क्षेत्र में कूड़े के ढेर से ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। लोगों ने नगर निगम और सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है ताकि सफाई व्यवस्था बहाल हो सके। मुंगेर सेवा मंच के संयोजक संजय कुमार, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक सितारिया ने भी नगर निगम के सफाईकमिर्यों की हड़ताल से शहर में फैल रही गंदगी पर गहरी चिंता जताई है।

जल्द समाधान की उठी मांग: शहरवासियों का कहना है कि सफाई जैसी आवश्यक सेवा लंबे समय तक बाधित रहने से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। शहर के लोगों ने प्रशासन और कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर जल्द हड़ताल समाप्त कराने की अपील की है। नागरिकों का कहना है कि स्वच्छता व्यवस्था जल्द बहाल नहीं हुई तो शहर में दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। नगर निगम की ओर से फिलहाल हड़ताल समाप्त होने तक नियमित सफाई व्यवस्था बहाल होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

क्या कहती हैं मेयर स्थायी सेवा पर असमर्थता, वेतन भुगतान का भरोसा

वार्ता के दौरान महापौर कुमकुम देवी और नगर आयुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि तीन सूत्री मांगों में से संविदा, दैनिक व ठेका कर्मियों को स्थायी करने का निर्णय नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि यह सरकार के स्तर का विषय है। हालांकि सातवें वेतनमान और अनुकंपा पर बहाली से संबंधित मांगों को आगे बढ़ाने का भरोसा देते हुए कहा गया कि दो माह के भीतर आवश्यक पहल की जाएगी। साथ ही आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों के दो माह के लंबित वेतन का भुगतान सोमवार से पहले उनके खाते में कर दिया जाएगा, इसके बावजूद कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं हुए।

कुमकुम देवी, मेयर, नगर निगम, मुंगेर

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फोटो कैप्शन-13: शुक्रवार को नगर निगम परिसर में प्रदर्शन करने बैठे सफाई कर्मी

फोटो कैप्शन-14, शुक्रवार को नगर नगम कार्यालय के बाहर निगम में हड़ताली कर्मियों से वार्ता करतीं मेयर व नगर आयुक्त

तीन सूत्री मांगों पर अड़े कर्मचारी, हड़ताल और चक्का जाम रहेगा जारी

महामंत्री बोले- मांगें पूरी होने तक आंदोलन नहीं होगा समाप्त

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार सहित मुंगेर नगर निगम के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इसका असर मुंगेर समेत राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी एवं नगर निकायों की सेवाओं पर पड़ने लगा है। मुंगेर में कर्मचारी संघ के महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। इस बीच शुक्रवार को महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में नगर आयुक्त की मौजूदगी में यूनियन नेताओं के साथ वार्ता हुई। बैठक में यूनियन नेता ब्रह्मदेव महतो उपनगर आयुक्त नसीमुद्दीन, मृत्युंजय कुमार सशक्त स्थायी समिति के सदस्य विकास कुमार तथा वार्ड पार्षद राजेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे वार्ता समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से कार्यालय का काम शुरू करने का आग्रह किया लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया।

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