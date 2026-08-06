Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: हड़ताल और बारिश से शहर बेहाल, सफाई कर्मियों की नहीं बनी बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: मुंगेर में नगर निगम के सफाई कर्मियों की सात दिनों से हड़ताल और लगातार बारिश ने शहर की स्थिति बिगाड़ दी है। सफाई व्यवस्था ठप होने से कूड़े का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मेयर ने हड़ताली कर्मियों से समस्या के समाधान की अपील की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी।

Munger News: हड़ताल और बारिश से शहर बेहाल, सफाई कर्मियों की नहीं बनी बात

Munger News: मुंगेर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की सात दिनों से जारी हड़ताल और मंगलवार रात से हो रही लगातार बारिश ने शहर की स्थिति बिगाड़ दी है। सफाई व्यवस्था ठप रहने से कई इलाकों में कूड़े का उठाव नहीं हो सका है। नालियां जाम होने से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। जगह-जगह जमा कूड़ा पानी के साथ फैल जाने से लोगों को दुर्गंध और संक्रमण का खतरा सताने लगा है। पूरबसराय, मुर्गियाचक, मंगल बाजार, तोपखाना बाजार, चौक बाजार, बड़ी बाजार और बेकापुर समेत कई मोहल्लों में गंदगी और जलजमाव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित है। सात दिनों से कचरा नहीं उठाए जाने के कारण सड़क किनारे जमा कूड़े के ढेर अब नालियों में बहने लगे हैं। इससे जलनिकासी की समस्या और गंभीर हो गई है। बाजार आने वाले लोगों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: हड़ताल: दूसरे दिन भी सफाई व्यवस्था ध्वस्त,लगा कूड़े का ढेर

समस्या का समाधान आवश्यक

शहरवासियों की मानें तो यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बारिश के बाद गंदगी से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने नगर निगम से जलजमाव और कचरे की समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: शहर में लगा कचरे का अंबार, सफाई व्यवस्था चरमराई

मेयर ने की हड़ताल समाप्त करने की अपील

शहर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बुधवार को नगर भवन में मेयर कुमकुम देवी ने हड़ताली सफाई कर्मियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। महापौर ने कहा कि सफाई कर्मियों का आंदोलन राज्यस्तरीय मांगों को लेकर है, लेकिन शहर की जनता को परेशानी से बचाना भी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मियों से नगर निगम की ओर से की जा रही वैकल्पिक सफाई व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान नहीं डालने की अपील की।

महापौर ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी सातवें वेतनमान और अनुकंपा के आधार पर बहाली जैसी मांगों पर दो माह के भीतर हरसंभव कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। विभाग से अनुमति मिलते ही संबंधित मांगों को लागू कराने की दिशा में भी पहल की जाएगी। बैठक के दौरान महापौर ने कई बार सफाई कर्मियों से शहरहित में हड़ताल समाप्त करने की अपील की। हालांकि, बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन सकी। सफाई कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया।

सामान्य प्रश्न

मुंगेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कितने दिनों से चल रही है?
मुंगेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सात दिनों से जारी है।
ये भी पढ़ें:Purnia News: कचरे के बोझ तले दबा शहर, सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Rain Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।