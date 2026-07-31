Munger News: सशक्त स्थायी समिति ने विकास योजनाओं पर लगाई मुहर

Munger News: मुंगेर में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सशक्त स्थायी समिति की बैठक कस्तूरबा वाटर वर्क्स में संपन्न हुई। कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में वार्ता के बाद शांति बनी। बैठक में शहर के चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच गुरुवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक कड़े विरोध और गहमागहमी के माहौल में संपन्न हुई। हड़ताल को देखते हुए बैठक स्थल में अंतिम समय पर बदलाव करना पड़ा। पहले बैठक नगर निगम सभागार में प्रस्तावित थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए इसे कस्तूरबा वाटर वर्क्स में आयोजित किया गया। बैठक स्थल बदले जाने की जानकारी मिलते ही नगर निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी और हड़ताली कर्मी वहां पहुंच गए। कर्मचारियों ने नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों को कुछ देर के लिए बैठक स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया। बाद में अधिकारियों के समझाने और बातचीत के बाद कर्मचारी शांत हुए, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू हो सकी।

यूनियन ने कहा- बैठक का विरोध नहीं, लेकिन कर्मचारी नहीं होंगे शामिल: बैठक के दौरान नगर निकाय कर्मचारी महास federation के महासचिव ब्रह्मदेव महतो भी पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक से यूनियन को कोई आपत्ति नहीं है और न ही इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण निगम का कोई भी कर्मचारी बैठक की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता, उप नगर आयुक्त नसीमुद्दीन खान, समिति सदस्य अनिल सिंह, राजू ठाकुर, मंटू पांडेय, पंकज कुमार, विकास कुमार सहित अभियंत्रण शाखा के अधिकारी मौजूद रहे।

शहर के चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण को मिली मंजूरी: बैठक में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। नीलम चौक, गांधी चौक, पंडित दीनदयाल चौक, जेपी चौक, कोर्ट क्षेत्र, काली मंदिर चौक, गौशाला चौक, पीर शाह पार्क और टैक्सी स्टैंड समेत कई स्थानों के विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। समिति ने निगम क्षेत्र में 6 1 मॉडल के सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गोयनका रोड से सोझी घाट तक सड़क के दोनों किनारों पर ड्रेनेज निर्माण, पूर्व स्वीकृत योजनाओं में संशोधन, विभिन्न निर्माण कार्यों की कार्ययोजना और अभियंत्रण शाखा से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति दी गई।

हड़ताल के बीच हुई इस बैठक में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।