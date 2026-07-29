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Munger News: आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे नगर निगम के दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मी,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर नगर निगम के दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यह हड़ताल राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। कर्मियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, और वेतनमान में वृद्धि शामिल है। मजदूरों ने अधिकारों के लिए एकजुटता दिखाई है।

Munger News: आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे नगर निगम के दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मी,

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुंगेर नगर निगम के दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मी गुरुवार यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसके पूर्व बुधवार की शाम 7:00 के लगभग बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा की नगर निगम शाखा के बैनर तले कर्मियों ने शहर में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। यह आंदोलन राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। संघर्ष मोर्चा के अनुसार, कर्मियों की प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मियों को नियमित कर सेवा सुरक्षा की गारंटी देना, नगर निकायों से ठेका प्रथा समाप्त कर सभी कर्मियों का भुगतान सीधे स्थानीय निकायों से कराना, सातवां वेतनमान, एसीपी एवं एमएसीपी पर लगी रोक हटाना, अनुकंपा पर बहाली तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना शामिल है。

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हड़ताल का निर्णय

मौके पर मजदूर प्रतिनिधि ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि, लंबे समय से मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई कर्मी वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका कहना था कि, आश्वासन के बावजूद मांगों पर अब तक सकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। यह हड़ताल अनिश्चितकाल जारी रहेगी, जब तक की हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके बावजूद यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन को और विस्तार देंगे।

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श्रमिक यूनियन का समर्थन

इस बीच मुंगेर नगर निगम श्रमिक यूनियन ने भी हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दिया है। यूनियन अध्यक्ष सह इंटक के प्रदेश महासचिव संजय केशरी ने कहा कि, बिहार इंटक द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन का समर्थन किए जाने के बाद मुंगेर की श्रमिक यूनियन भी मजदूरों के व्यापक हित में इस हड़ताल के साथ है। वहीं, महासचिव हीरा राउत ने दैनिक एवं एनजीओ कर्मियों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। जबकि, उपाध्यक्ष कालीचरण यादव, ओमप्रकाश यादव और उपमंत्री जुलुम यादव ने कहा कि, इस बार मजदूर एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे।

अधिकारी का बयान

हड़ताल से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है। यदि हड़ताल होती है तो आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी मांगे नगर निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। उनकी मांगों पर कोई निर्णय विभाग ही ले सकता है। इस संबंध में विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

-नसीमुद्दीन खान, उपनगर आयुक्त, मुंगेर

नगर निगम, मुंगेर

सामान्य प्रश्न

मुंगेर नगर निगम के कर्मी क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं?
मुंगेर नगर निगम के दैनिक, संविदा एवं ठेका कर्मियों की मुख्य मांगों में नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, और वेतनमान में वृद्धि शामिल है।
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