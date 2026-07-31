Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: नगर परिषद की बोर्ड बैठक में 66 विकास योजनाओं पर लगी मुहर, करोड़ों रुपये होंगे खर्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: चरण में है डीपीआर: मुख्य पार्षद जमालपुर, निज प्रतिनिधि। करीब चार माह बाद गुरुवार को नगर परिषद जमालपुर की मासिक बोर्ड बैठक नगर परिषद कार्यालय परिसर म

Munger News: नगर परिषद की बोर्ड बैठक में 66 विकास योजनाओं पर लगी मुहर, करोड़ों रुपये होंगे खर्च

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।करीब चार माह बाद गुरुवार को नगर परिषद जमालपुर की मासिक बोर्ड बैठक नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने की, जबकि संचालन कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने किया। बैठक में 36 वार्डों में से 26 वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े छह महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: कार्यप्रणाली-सफाई व्यवस्था पर नोकझोंक

बैठक के एजेंडों की चर्चा

बैठक में गत बैठक की संपुष्टि, योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, जमालपुर सब्जी मंडी के स्टॉलधारियों की व्यवस्था, मुख्य सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, एमआरएफ सेंटर एवं कंपोस्ट प्लांट तथा सहयोग पोर्टल से प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने विभिन्न वार्डों में 66 पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइट लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

दशहरा पूजा से पहले साफ-सफाई

दशहरा पूजा से पहले शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा तथा जमालपुर-मुंगेर सीमा, जमालपुर-धरहरा मार्ग, डीडी तुलसी रोड से बीएमपी-9, अल्बर्ट रोड, काली पहाड़ तराई और अवंतिका मोड़ से पंचमुखी बजरंगबली मंदिर तक विशेष प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने बताया कि जमालपुर सब्जी मंडी में प्रस्तावित बहुमंजिला सुपर मार्केट निर्माण से पहले वर्तमान 112 लाइसेंसधारी स्टॉलधारियों के सत्यापन के लिए टीम गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का नक्शा और डीपीआर अंतिम चरण में है तथा वर्ष 2027 तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि एमआरएफ सेंटर और कंपोस्ट प्लांट की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि नगर परिषद को मुंगेर नगर निगम से टैग कर दिया गया है। वहीं, सहयोग शिविर नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि वार्ड स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। बैठक में उपमुख्य पार्षद अंजली कुमारी, पार्षद आलोक कुमार, कैलाश कुमार, सुमित कुमार उर्फ सोनू मंडल, राकेश तिवारी, साईं शंकर, मुकेश सिंह, रूपेश कुमार, अमित, साहिना खातून, कमल किशोर, प्रेम शंकर, राजीव, शशिकांत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किसने अध्यक्षता की?
बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Jamalpur Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।