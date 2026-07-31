Munger News: नगर परिषद की बोर्ड बैठक में 66 विकास योजनाओं पर लगी मुहर, करोड़ों रुपये होंगे खर्च

Munger News: नगर परिषद की बोर्ड बैठक में 66 विकास योजनाओं पर लगी मुहर, करोड़ों रुपये होंगे खर्च
Munger News: चरण में है डीपीआर: मुख्य पार्षद जमालपुर, निज प्रतिनिधि। करीब चार माह बाद गुरुवार को नगर परिषद जमालपुर की मासिक बोर्ड बैठक नगर परिषद कार्यालय परिसर म
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।करीब चार माह बाद गुरुवार को नगर परिषद जमालपुर की मासिक बोर्ड बैठक नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने की, जबकि संचालन कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने किया। बैठक में 36 वार्डों में से 26 वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े छह महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के एजेंडों की चर्चा
बैठक में गत बैठक की संपुष्टि, योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, जमालपुर सब्जी मंडी के स्टॉलधारियों की व्यवस्था, मुख्य सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, एमआरएफ सेंटर एवं कंपोस्ट प्लांट तथा सहयोग पोर्टल से प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने विभिन्न वार्डों में 66 पीसीसी सड़क निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइट लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
दशहरा पूजा से पहले साफ-सफाई
दशहरा पूजा से पहले शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा तथा जमालपुर-मुंगेर सीमा, जमालपुर-धरहरा मार्ग, डीडी तुलसी रोड से बीएमपी-9, अल्बर्ट रोड, काली पहाड़ तराई और अवंतिका मोड़ से पंचमुखी बजरंगबली मंदिर तक विशेष प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने बताया कि जमालपुर सब्जी मंडी में प्रस्तावित बहुमंजिला सुपर मार्केट निर्माण से पहले वर्तमान 112 लाइसेंसधारी स्टॉलधारियों के सत्यापन के लिए टीम गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का नक्शा और डीपीआर अंतिम चरण में है तथा वर्ष 2027 तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि एमआरएफ सेंटर और कंपोस्ट प्लांट की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि नगर परिषद को मुंगेर नगर निगम से टैग कर दिया गया है। वहीं, सहयोग शिविर नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि वार्ड स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। बैठक में उपमुख्य पार्षद अंजली कुमारी, पार्षद आलोक कुमार, कैलाश कुमार, सुमित कुमार उर्फ सोनू मंडल, राकेश तिवारी, साईं शंकर, मुकेश सिंह, रूपेश कुमार, अमित, साहिना खातून, कमल किशोर, प्रेम शंकर, राजीव, शशिकांत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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