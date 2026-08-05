Munger News: राजभवन पहुंचा दीक्षांत समारोह का मिनट-टू-मिनट प्लान, तैयारियां तेज
Munger News: मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 11 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। इसमें कुलाधिपति सह बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय ने 750 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया है और समारोह की सफलतापूर्वक तैयारी हो रही है।
Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आगामी 11 अगस्त को आयोजित होने वाले इस समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति सह बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन करेंगे। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन के निर्देशानुसार कार्यक्रम का डायस प्लान तथा मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम विवरण तैयार कर राजभवन को भेज दिया है। विश्वविद्यालय के सामने स्थित राजेन्द्र मंच पर तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजेन्द्र मंच के सामने विशाल पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि बड़ी संख्या में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अतिथियों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित विभिन्न समितियां अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन में जुटी हुई हैं。
दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थी
दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25, स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 एवं 2024-26, बीएड सत्र 2023-25 एवं 2024-26, बीसीए-बीबीए सत्र 2022-25, बायोटेक सत्र 2021-24, बी-फार्मा सत्र 2020-24, विधि स्नातक सत्र 2020-25 तथा पीजी सत्र 2024-26 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। अबतक लगभग 750 विद्यार्थियों ने समारोह में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है।
कार्यक्रम की तैयारियां
मुंगेर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सूरज कोनार ने बताया कि, राजभवन के निर्देशानुसार समारोह का डायस प्लान एवं मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम भेज दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, ताकि तीसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
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