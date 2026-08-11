Munger News: मुंगेर में पौधरोपण पर हर साल करोड़ों खर्च, तीन साल तक रखरखाव का भी प्रावधान

Munger News: मुंगेर जिले में हर साल पौधरोपण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से कितने पौधे जीवित हैं। पौधों की देखभाल पर औसतन 1200 रुपये प्रति पौधा खर्च किया जा रहा है। हर पंचायत में पौधों की संख्या और उनके जीवित रहने की निगरानी आवश्यक है।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले को हरा-भरा बनाने के नाम पर हर साल बड़े पैमाने पर पौधरोपण होता है। अभियान बदलते रहे, योजनाओं के नाम बदलते रहे, लेकिन पौधरोपण का सिलसिला जारी है। वन विभाग, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से फलदार, छायादार और लकड़ी वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे लगाने के बाद तीन साल तक उनके रखरखाव के लिए भी सरकारी राशि खर्च किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कागज पर लगाए गए लाखों पौधों में जमीन पर आज कितने पौधे जिंदा हैं? पौधरोपण की उपलब्धि को अक्सर लगाए गए पौधों की संख्या से मापा जाता है, लेकिन असली सफलता पौधों के पेड़ बनने से तय होगी। इसके लिए पौधरोपण के तीन साल बाद तक उनकी जीवित स्थिति की निगरानी जरूरी है। मुंगेर में इस पूरे मामले की पंचायतवार और योजनावार पड़ताल की जाए तो पौधरोपण पर खर्च होने वाली राशि का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचता है।

एक पौधे पर तीन साल में करीब 1200 रुपये तक खर्च: वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा और पौधरोपण से जुड़े कार्यों में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए अलग-अलग मदों में राशि खर्च की जाती है। इसमें पौधे की कीमत, गड्ढे की खुदाई, पौधरोपण, गेबियन, खाद, सिंचाई और मजदूरी शामिल है। बड़े स्थल पर पौधरोपण की स्थिति में तीन वर्षों में एक पौधे पर औसतन करीब 1200 रुपये तक खर्च होने का अनुमान है। यदि हजारों की जगह लाखों पौधे लगाए जाएं तो यही राशि करोड़ों में बदल जाती है। यानी पौधा लगने के साथ सरकारी खर्च खत्म नहीं होता, बल्कि अगले तीन साल तक उसकी देखभाल पर भी राशि खर्च होती है।

96 पंचायतों में पौधरोपण, खर्च का आंकड़ा चौंकाने वाला: मुंगेर जिले में 96 ग्राम पंचायतें हैं। यदि प्रत्येक पंचायत में औसतन 10 यूनिट पौधरोपण का अनुमान लगाया जाए तो करीब 960 यूनिट बनते हैं। एक यूनिट में पौधों की संख्या और योजना के प्रावधान के अनुसार खर्च अलग-अलग होता है। पौधों की खरीद से लेकर तीन साल के रखरखाव तक प्रति यूनिट लाखों रुपये तक खर्च होने की स्थिति में कुल राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ अनुमानित गणना है। वास्तविक खर्च जानने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्वीकृत योजनाओं, पौधों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी और सामग्री मद की राशि का मिलान करना जरूरी है।

पौधे लगाए, फिर कौन रखता है हिसाब? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पौधरोपण के बाद पौधों की निगरानी कैसे होती है। किस पंचायत में कितने पौधे लगाए गए? इनमें कितने पौधे पहले साल में सूख गए? दूसरे और तीसरे साल में कितने पौधे जीवित बचे? कितने पौधे पेड़ बनने की स्थिति में पहुंचे? क्या इनका नियमित भौतिक सत्यापन हुआ? इन सवालों का जवाब सिर्फ पौधरोपण की संख्या बताकर नहीं दिया जा सकता। अगर किसी योजना में 10 हजार पौधे लगाए गए और कुछ साल बाद उनमें से आधे भी जीवित नहीं हैं तो पौधरोपण पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

वन पदाधिकारी बताते हैं कि मुंगेर जिला अंतर्गत वन विभाग का तीन रेंज है, जिसमें तीनों रेंज के अंतर्गत दो-दो नर्सरी है जहां फलदार एवं छायादार पौधों की नर्सरी लगाई गई है। जिले को पूर्ण रूपेण हरियाली बनाए जाने को लेकर वन विभाग के साथ ही मनरेगा जीविका सहित कई संस्थाएं मिलकर पौधारोपण का कार्य कर रही है । पौधों की रक्षा को लेकर वनरक्षक को भी मुस्तैद रखा जाता है। हर वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुसार पौधे तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य किया जाता है।