Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: मुंगेर में पौधरोपण पर हर साल करोड़ों खर्च, तीन साल तक रखरखाव का भी प्रावधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: मुंगेर जिले में हर साल पौधरोपण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से कितने पौधे जीवित हैं। पौधों की देखभाल पर औसतन 1200 रुपये प्रति पौधा खर्च किया जा रहा है। हर पंचायत में पौधों की संख्या और उनके जीवित रहने की निगरानी आवश्यक है।

Munger News: मुंगेर में पौधरोपण पर हर साल करोड़ों खर्च, तीन साल तक रखरखाव का भी प्रावधान

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले को हरा-भरा बनाने के नाम पर हर साल बड़े पैमाने पर पौधरोपण होता है। अभियान बदलते रहे, योजनाओं के नाम बदलते रहे, लेकिन पौधरोपण का सिलसिला जारी है। वन विभाग, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से फलदार, छायादार और लकड़ी वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे लगाने के बाद तीन साल तक उनके रखरखाव के लिए भी सरकारी राशि खर्च किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कागज पर लगाए गए लाखों पौधों में जमीन पर आज कितने पौधे जिंदा हैं? पौधरोपण की उपलब्धि को अक्सर लगाए गए पौधों की संख्या से मापा जाता है, लेकिन असली सफलता पौधों के पेड़ बनने से तय होगी। इसके लिए पौधरोपण के तीन साल बाद तक उनकी जीवित स्थिति की निगरानी जरूरी है। मुंगेर में इस पूरे मामले की पंचायतवार और योजनावार पड़ताल की जाए तो पौधरोपण पर खर्च होने वाली राशि का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचता है।

ये भी पढ़ें:फाइलों में चार लाख पौधे, एनएच किनारे आधी से ज्यादा हरियाली गायब

एक पौधे पर तीन साल में करीब 1200 रुपये तक खर्च:

वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा और पौधरोपण से जुड़े कार्यों में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए अलग-अलग मदों में राशि खर्च की जाती है। इसमें पौधे की कीमत, गड्ढे की खुदाई, पौधरोपण, गेबियन, खाद, सिंचाई और मजदूरी शामिल है। बड़े स्थल पर पौधरोपण की स्थिति में तीन वर्षों में एक पौधे पर औसतन करीब 1200 रुपये तक खर्च होने का अनुमान है। यदि हजारों की जगह लाखों पौधे लगाए जाएं तो यही राशि करोड़ों में बदल जाती है। यानी पौधा लगने के साथ सरकारी खर्च खत्म नहीं होता, बल्कि अगले तीन साल तक उसकी देखभाल पर भी राशि खर्च होती है।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: एनएच-27 के किनारे लगाया गया पौधा, बढ़ा हरित आवरण का दायरा

96 पंचायतों में पौधरोपण, खर्च का आंकड़ा चौंकाने वाला:

मुंगेर जिले में 96 ग्राम पंचायतें हैं। यदि प्रत्येक पंचायत में औसतन 10 यूनिट पौधरोपण का अनुमान लगाया जाए तो करीब 960 यूनिट बनते हैं। एक यूनिट में पौधों की संख्या और योजना के प्रावधान के अनुसार खर्च अलग-अलग होता है। पौधों की खरीद से लेकर तीन साल के रखरखाव तक प्रति यूनिट लाखों रुपये तक खर्च होने की स्थिति में कुल राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ अनुमानित गणना है। वास्तविक खर्च जानने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्वीकृत योजनाओं, पौधों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी और सामग्री मद की राशि का मिलान करना जरूरी है।

पौधे लगाए, फिर कौन रखता है हिसाब?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पौधरोपण के बाद पौधों की निगरानी कैसे होती है। किस पंचायत में कितने पौधे लगाए गए? इनमें कितने पौधे पहले साल में सूख गए? दूसरे और तीसरे साल में कितने पौधे जीवित बचे? कितने पौधे पेड़ बनने की स्थिति में पहुंचे? क्या इनका नियमित भौतिक सत्यापन हुआ? इन सवालों का जवाब सिर्फ पौधरोपण की संख्या बताकर नहीं दिया जा सकता। अगर किसी योजना में 10 हजार पौधे लगाए गए और कुछ साल बाद उनमें से आधे भी जीवित नहीं हैं तो पौधरोपण पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

वन पदाधिकारी बताते हैं कि मुंगेर जिला अंतर्गत वन विभाग का तीन रेंज है, जिसमें तीनों रेंज के अंतर्गत दो-दो नर्सरी है जहां फलदार एवं छायादार पौधों की नर्सरी लगाई गई है। जिले को पूर्ण रूपेण हरियाली बनाए जाने को लेकर वन विभाग के साथ ही मनरेगा जीविका सहित कई संस्थाएं मिलकर पौधारोपण का कार्य कर रही है । पौधों की रक्षा को लेकर वनरक्षक को भी मुस्तैद रखा जाता है। हर वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुसार पौधे तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य किया जाता है।

सामान्य प्रश्न

मुंगेर में पौधरोपण के लिए कितना खर्च हो रहा है?
एक पौधे पर तीन साल में करीब 1200 रुपये तक खर्च हो रहा है।
ये भी पढ़ें:सारण में पौधरोपण की हकीकत: सड़क किनारे लगे हजारों पौधे देखरेख के अभाव में सूखे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।