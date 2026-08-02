Munger News: गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 3.80 मीटर नीचे
Munger News: मुंगेर जिले में शनिवार को गंगा नदी का जलस्तर हल्का बढ़ा, लेकिन यह खतरे के निशान से 3.80 मीटर नीचे है। जिला प्रशासन ने कहा कि बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। सुबह और दोपहर में जलस्तर क्रमशः 35.51 मीटर और 35.53 मीटर रहा।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में शनिवार को हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि नदी अभी भी खतरे के निशान से 3.80 मीटर नीचे बह रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) की ओर से शनिवार दोपहर दो बजे जारी बुलेटिन के अनुसार मुंगेर में सुबह छह बजे और दस बजे गंगा का जलस्तर 35.51 मीटर था, जो दोपहर दो बजे बढ़कर 35.53 मीटर हो गया। यहां खतरे का निशान 39.33 मीटर तथा चेतावनी स्तर 38.33 मीटर निर्धारित है।
जलस्तर में वृद्धि का रुख जारी रहने के कारण ट्रेंड आर (राइजिंग) दर्ज किया गया है।
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