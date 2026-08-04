Munger News: नगर निगम की हठधर्मिता से मजदूरों का जीवन हुआ नारकीय : संजय केशरी

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। सोमवार को मुंगेर नगर निगम श्रमिक यूनियन की कार्यकारिणी की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सफाई कर्मियों की जारी हड़ताल की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैठक में निगम प्रशासन की कार्यशैली की आलोचना करते हुए मजदूरों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की भी गई। बैठक के दौरान यूनियन के निर्वाचित अध्यक्ष सह इंटक के प्रदेश महासचिव संजय केशरी ने कहा कि, नगर निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है और बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर दैनिक एवं एनजीओ कर्मियों को स्थायी कर्मियों के रूप में मान्यता देने में सक्षम है। उन्होंने आरोप लगाया कि, निगम प्रशासन की हठधर्मिता के कारण सफाईकर्मी नारकीय जीवन जीने को विवश हैं।

केशरी ने कहा कि, सफाई कार्य के लिए एनजीओ को प्रतिमाह लगभग 1.40 करोड़ रुपये देने के बजाय दैनिक एवं एनजीओ कर्मियों को प्रतिदिन 715 रुपये की दर से भुगतान किया जाए तो मजदूरों की समस्याओं का समाधान होगा और हड़ताल भी समाप्त हो सकती है। वहीं, महासचिव हीरा राउत ने निगम प्रशासन से एनजीओ के प्रति नरम और अपने कर्मियों के प्रति कठोर रवैया बदलने की मांग की। जबकि, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव एवं उपमंत्री जुलुम यादव ने कहा कि, नगर निगम के आंतरिक संसाधनों पर पहला अधिकार दैनिक एवं स्थायी कर्मियों का होना चाहिए तथा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में निगम प्रशासन पर कथित दबावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कालीचरण यादव, नंद किशोर कुमार, बाल्मीकि यादव, अमर मांझी, इंदु राउत, धर्मवीर राउत सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।