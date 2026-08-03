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Munger News: डीएवी पूरबसराय में क्लस्टर फोर मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: डीएवी पूरबसराय में क्लस्टर फोर मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता संपन्न

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। पूरबसराय, गौशाला रोड स्थित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित तीन दिवसीय डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल्स (बिहार जोन, क्लस्टर चार) अंतर-विद्यालय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हो गया। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित इस खेल आयोजन का सफल संचालन प्राचार्य संजय कुमार के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के 23 विभिन्न जिलों के डी.ए.वी. विद्यालयों से आए कुल 343 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के तहत ​तायक्वोंडो कराटे, ​बॉक्सिंग,​ वेट लिफ्टिंग,​रेसलिंग, ​वुशु कुल छह खेलों का आयोजन किया गया। ​विभिन्न जिलों से आए उदीयमान एथलीटों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ अपना कौशल दिखाया।

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प्राचार्य संजय कुमार ने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स केवल खेल नहीं, बल्कि युवाओं में शारीरिक व मानसिक मजबूती, अनुशासन और आत्म-रक्षा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में विद्यालय परिवार और खेल प्रेमियों का सराहनीय योगदान रहा।

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