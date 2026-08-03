Munger News: अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवार जख्मी

Munger News: अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवार जख्मी
Munger News: बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें वह जख्मी हो गया। वहीं दूसरी घटना रमनकाबाद के समीप मुख्य बाजार निवासी एक अन्य बाइक सवार मोनू क
Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में रविवार को अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार अनुमंडल कार्यालय के समीप रारोडीह निवासी विकास कुमार अपनी बाइक से जा रहा था तभी अचानक सामने एक जानवर आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें वह जख्मी हो गया। वहीं दूसरी घटना रमनकाबाद के समीप मुख्य बाजार निवासी एक अन्य बाइक सवार मोनू कुमार की गाड़ी भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वह जख्मी हो गया। घटना के बाद दोनों जख्मी को तुरंत इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया।
चिकित्सक डॉ. नीरज ने बताया कि दोनों जख्मी को हल्की चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
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