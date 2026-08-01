Munger News: आज से जमालपुर जेएसए मैदान में डीएवी क्लस्टर-4 एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगा समारोहपूर्वक शुरू
Munger News: आज से जमालपुर जेएसए मैदान में डीएवी क्लस्टर-4 एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगा समारोहपूर्वक शुरू ( ल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बरौनी (बेगूसराय)
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।डीएवी पब्लिक स्कूल, जमालपुर के तत्वावधान में शनिवार से स्थानीय रेलवे जेएसए मैदान में दो दिवसीय डीएवी क्लस्टर-4 एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड) प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य आयोजन होगा। शुभारंभ सुबह 9:30 बजे होगा। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों छात्र-छात्राएं ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को डीएवी जमालपुर की प्राचार्या लक्ष्मी रथ ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि रेल इंजन कारखाना, जमालपुर के सीडब्लूएम बिनय प्रसाद बर्नवाल होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि इरिमी, जमालपुर के डीन प्रेम प्रकाश समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। आयोजन में डीएवी बिहार जोन के क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्लस्टर पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बरौनी (बेगूसराय), रिफाइनरी टाउनशिप बरौनी, इटवा नगर बेगूसराय, कौशिक नगर पूर्णिया, बराई भागलपुर, अशोक टाउन जमुई, गौशाला रोड मुंगेर, मोकामा पटना, महेशखूंट खगड़िया, नयाटोला जमालपुर, हवेली खड़गपुर (मुंगेर), काकवाड़ा बांका, वेटनरी हॉस्पिटल रोड मधेपुरा तथा सुभाष चौक बेगूसराय स्थित डीएवी पब्लिक स्कूलों की 14 टीमें एवं खिलाड़ी भाग लेंगे।
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