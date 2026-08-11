Munger News: डेंगू से निपटने की तैयारी तेज: सदर अस्पताल में 40 तो प्रखंडों में 5-5 बेड का बनेगा विशेष वार्ड
Munger News: देखते हुए सदर अस्पताल के प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड (पूर्व के हीट वेव वार्ड) को अब 40 बेड के डेंगू वार्ड में तब्दील करने का निर्देश दिया गया है। वही
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। जिले में बारिश के मौसम को देखते हुए डेंगू संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सिविल सर्जन डॉ. राजू ने अस्पताल प्रबंधन और सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने तथा आवश्यक तैयारियां पूरी करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। सिविल सर्जन ने बताया कि आमतौर पर अगस्त से अक्टूबर के बीच जलजमाव के कारण डेंगू के मामले बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के प्री-फैब्रिकेटेड वार्ड (पूर्व के हीट वेव वार्ड) को अब 40 बेड के डेंगू वार्ड में तब्दील करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, जिले के सभी प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपने-अपने केंद्रों पर 5-5 बेड का विशेष डेंगू वार्ड तैयार रखने को कहा गया है। इसके अलावा सभी केंद्रों पर जीवनरक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जिले के भीतर डेंगू का एक भी सक्रिय मामला नहीं है, हालांकि दूसरे राज्यों में मुंगेर के कुछ लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि एनएस-1 जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का तत्काल इलाज शुरू करें और उनके सैंपल को एलाइजा जांच के लिए जिला मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
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