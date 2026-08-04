Munger News: मॉडल अस्पताल के तीसरे तल पर शुरू हुआ 8 बेड का नेत्र वार्ड
Munger News: मुंगेर के मॉडल अस्पताल ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए तीसरे तल पर 8 बेड का नेत्र वार्ड शुरू किया है। मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के आईपीडी मरीजों के लिए यह वार्ड बनाया गया है। यह कदम मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भर्ती और ऑपरेशन एक ही स्थान पर संभव होगा।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। मॉडल अस्पताल में मरीजों की सुविधा को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। तीसरे तल पर नेत्र ओपीडी संचालित होने के बाद सोमवार से अब इसी तल पर 8 बेड का नेत्र वार्ड भी शुरू कर दिया गया है। अब मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के आईपीडी मरीजों को यहीं भर्ती किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक मो. तौसिफ हसनैन ने बताया कि सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक के निर्देश पर नेत्र ओपीडी को तीसरे तल पर शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में दो कमरों में नेत्र ओपीडी का संचालन हो रहा है। अब आईपीडी मरीजों के लिए भी तीसरे तल पर 8 बेड का वार्ड तैयार कर लिया गया है।उन्होंने
बताया कि पिछले सप्ताह मोतियाबिंद के तीन मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। अब भर्ती और ऑपरेशन दोनों की सुविधा एक ही तल पर मिलने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. रमन कुमार ने बताया कि मरीजों को भटकना न पड़े, इसके लिए मॉडल अस्पताल के एक ही भवन में सभी ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने नेत्र सहित सभी चिकित्सकों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है, ताकि ओपीडी में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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