Munger News: एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम में सुरों की सजी महफिल
Munger News: खड़गपुर के मारवाड़ी टोला स्थित मैरिज हॉल में 'महान गायक मो. रफ़ी की याद' में एक संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार और बंगाल के कई प्रसिद्ध कलाकारों ने मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि दी। इसका उद्देश्य उनके संगीत विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और स्थानीय संगीत प्रेमियों के लिए मंच उपलब्ध कराना था।
Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। शुक्रवार की शाम नगर के मारवाड़ी टोला स्थित एक मैरिज हॉल में महान गायक मो. रफ़ी की याद में एक शाम रफी के नाम यादगार संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिहार एवं बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम राजीव रोशन, एसडीपीओ अनिल कुमार ने किया। संचालन शिबू दा ने किया। कार्यक्रम के संयोजक मनोज कुमार रघु थे। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया गीत से हुआ। उसके बाद बंगाल की पिंकी भट्टाचार्य ने लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो और अन्य गीत प्रस्तुत किए।
स्थानीय रागिनी पाठक ने जिंदगी प्यार का गीत है और तूने ये रंगीले कैसा जादू किया गीत की सुरमयी प्रस्तुति से दर्शकों की भरपूर तालियां बटोरी। बंगाल के नामचीन गायक शिबू ने किशोर कुमार के कई दर्द भरे और फड़कते नगमे सुनाकर प्रशाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोज कुमार रघु ने भोले ओ भोले गीत से प्रशाल में दर्शकों को झूमने और थिरकने पर मजबूर कर दिया। मनोज परवाना ने चांदी जैसा रंग है तेरा गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर एसडीएम राजीव रोशन और एसडीपीओ अनिल कुमार ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की अमर संगीत विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा स्थानीय संगीत प्रेमियों को उत्कृष्ट सांस्कृतिक मंच उपलब्ध कराना है। इस मौके पर बिपिन खिरहरी, मुकेश यादव, नीरज कुमार, अनिल गोस्वामी, नौसाद अंसारी, अथर्व ठाकुर, शुभम सिंघानिया आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।