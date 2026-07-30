Munger News: अव्यवस्था: श्रावणी मेले के पहले ही दिन दावों की उधड़ी धज्जियां, एन-80 पर 9 घंटे का महाजाम,

Munger News: प्रभात के साथ ही एनएच-80 पर महाजाम का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। ​कांवरियों की राह में रोड़ा, एंबुलेंस और

Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर पुलिस महकमे द्वारा तैयार किए गए 'मेगा ट्रैफिक प्लान' और हाई-टेक दावों की हवा पहले ही दिन निकल गई। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस कागजी योजनाओं, व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग और क्यूआरटी टीमों की तैनाती का खाका खींचने में व्यस्त रही, tandis के दूसरी तरफ गुरुवार को श्रावण मास की पहली प्रभात के साथ ही एनएच-80 पर महाजाम का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी। ​कांवरियों की राह में रोड़ा, एंबुलेंस और स्कूल बसें घंटों फंसी रहींः

जाम की स्थिति भागलपुर की विक्रमशिला सेतु के बंद होने से श्री कृष्ण सेतु और एनएच-80 पर बढ़ा ट्रैफिक का भारी दबाव प्रशासन के लिए गले की फांस बन गयी है। बुधवार देर रात 12 बजे से शुरू हुआ गाड़ियों का चक्का जाम गुरुवार सुबह 9 बजे तक बना रहा। नौ घंटे के इस भयानक महाजाम में सैकड़ों की संख्या में देवघर व सुल्तानगंज जाने वाले कांवरिया वाहन, यात्री बसें और निजी गाड़ियां फंसी रहीं।

लोगों का गुस्सा ​ जाम का सबसे खौफनाक मंजर तब देखने को मिला जब जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस, दूध की सप्लाई वैन और बच्चों से भरी स्कूल बसें भी इस कदर जाम में जकड़ गईं कि हिलने तक की जगह नहीं बची। बच्चे भूखे-प्यासे गाड़ियों में बिलखते रहे और समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके, वहीं एंबुलेंस में फंसी जिंदगियों पर गहरा संकट मंडराता रहा। सुल्तानगंज जल उठाने जा रहे श्रद्धालुओं को महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भारी जद्दोजहद करनी पड़ी।

पीड़ितों का दर्द ​पीड़ितों का छलका दर्द: जब पहले दिन यह हाल है, तो आगे क्या होगा?

महाजाम में फंसे आम लोगों और श्रद्धालुओं का गुस्सा पुलिस-प्रशासन की लचर व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया:

​अजय सिंह (कांवरिया श्रद्धालु): हम रात एक बजे से ही तेलिया तालाब के पास फंसे हुए हैं। प्रशासन बड़े-बड़े दावे कर रहा था, लेकिन धरातल पर ट्रैफिक पुलिस का एक भी जवान नजर नहीं आ रहा। भीषण गर्मी और जाम में सुल्तानगंज पहुंचने की उम्मीद टूटती दिख रही है।

​रमेश यादव (स्थानीय अभिभावक): मेरे छोटे बच्चे सुबह साढ़े सात बजे की बस में सवार हुए थे, लेकिन नौ बजे तक गाड़ी एक किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकी। अगर हर साल मेले में यही अव्यवस्था रहनी है, तो ट्रैफिक प्लान के नाम पर ढोंग क्यों किया जाता है?

​डॉ. पी. के. वर्मा (राहगीर): एंबुलेंस में सीरियस मरीज को लेकर अस्पताल जाना था, पर नौवागढी से मुंगेर का रास्ता पूरी तरह ठप पड़ा है। पुलिस की तैनाती सिर्फ फाइलों में है, जमीनी हकीकत में कोई रूट क्लियर करवाने वाला नहीं है।

ट्रैफिक डीएसपी का बयान ​क्या कहते हैं ट्रैफिक डीएसपी?

जाम की इस गंभीर स्थिति और व्यवस्था पर उठते सवालों पर यातायात डीएसपी प्रभात रंजन ने सफाई देते हुए कहा कि विक्रमशिला सेतु बंद होने से कृष्णा सेतु पर अचानक वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते एनएच-80 पर थोड़ी देर के लिए गाड़ियों की गति धीमी हुई। बुधवार देर रात से ही पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद किया गया है। शुक्रवार से हमारा नया मेगा ट्रैफिक प्लान, जिसमें भारी वाहन का नो-एंट्री और डायवर्जन शामिल है, पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी हाईवे या फोरलेन पर यातायात प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

कागजी बनाम जमीनी हकीकत ​कागजी प्लान बनाम जमीनी हकीकः

पुलिस महकमे ने दावा किया था कि अंतर-जिले व्हाट्सएप ग्रुप पर हर घंटे अपडेट ली जाएगी और क्रेन व टेंट से लैस क्यूआरटी 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। सफियासराय हवाई अड्डा और डीजे कॉलेज मैदान में अस्थाई पार्किंग बनाकर भारी वाहनों को होल्ड करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लेकिन मेले के आगाज के साथ ही जिस तरह पुलिस की मौजदूगी के बावजूद एनएच-80 पर चक्का जाम रहा, उसने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि शुक्रवार से लागू होने वाला नया प्लान इस महाजाम की समस्या का स्थाई समाधान निकाल पाता है या नहीं。