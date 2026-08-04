Munger News: नागपंचमी से शुरू हुई मधुश्रावणी, लोकगीतों और कथाओं से गूंजे मैथिल ब्राह्मण परिवार

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि।नाग पंचमी के अवसर पर सोमवार से मिथिलांचल के प्रमुख लोकपर्व मधुश्रावणी का शुभारंभ हो गया। नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला यह 13 दिवसीय पर्व 15 अगस्त तक चलेगा। मुंगेर में मैथिल ब्राह्मण परिवारों में इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। नवविवाहिताएं मायके पहुंचकर पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना में जुट गई हैं। घर-आंगन पारंपरिक लोकगीतों और धार्मिक कथाओं से गुंजायमान हो उठे हैं।

मधुश्रावणी पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं स्वयं पूजा का संचालन करती हैं। किसी पुरुष पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। पूजा कराने वाली महिलाओं को सम्मानपूर्वक 'पंडितजी' कहा जाता है। प्रतिदिन महिलाएं मधुश्रावणी की पारंपरिक कथा सुनाती हैं और लोकगीत गाकर नवविवाहिताओं को वैवाहिक जीवन से जुड़े संस्कारों और परंपराओं से परिचित कराती हैं। यही परंपरा इस पर्व को अन्य धार्मिक आयोजनों से अलग पहचान देती है।

नागदेव की पूजा और बासी फूलों की अनूठी परंपरा:

सोमवार को गढ़ी रामपुर में मधुश्रावणी कथा कहने पहुंची नूतन देवी ने बताया कि इस पर्व के दौरान नागदेव, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिला पंडिताइन के रूप में जाने जानी वाली नूतन ने बताया कि मधुश्रावणी के दौरान नवविवाहिता के ससुराल से पूजा सामग्री, वस्त्र, श्रृंगार प्रसाधन, फल, मिठाई और अन्य उपहार मायके भेजे जाते हैं। यह परंपरा दोनों परिवारों के बीच प्रेम, सम्मान और आत्मीयता को मजबूत करती है। पूजन करने वाली नवविवाहिता मुस्कान ने बताया कि समाज के लोगों का कहना है कि मधुश्रावणी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मिथिला की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण पर्व है। 15 अगस्त को विशेष पूजा-अर्चना और समापन अनुष्ठान के साथ इस लोकपर्व का समापन होगा।