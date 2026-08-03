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Munger News: मुंगेर के लाल अभिमन्यु बने एनसीसी अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के शिशुआ गांव के अभिमन्यु मिश्रा ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर 'एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर' बनने का गौरव हासिल किया है। वह वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उनकी सफलता ने क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित किया है।

Munger News: मुंगेर के लाल अभिमन्यु बने एनसीसी अधिकारी

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। जिले के तारापुर प्रखंड स्थित शिशुआ गांव के लाल अभिमन्यु मिश्रा ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए), कामटी (नागपुर) में कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर 'एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर' बनने का गौरव हासिल किया है। अभिमन्यु मिश्रा वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और 4 बिहार बटालियन एनसीसी, भागलपुर से जुड़े हैं। स्वर्गीय सुनील कुमार मिश्र के पुत्र अभिमन्यु का बचपन से ही देश सेवा का सपना था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनके गांव और पूरे तारापुर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ​ ग्रामीणों का कहना है कि अभिमन्यु की यह सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पिता और गुरुजनों को देते हुए अभिमन्यु ने कहा, "देश सेवा ही मेरा मुख्य लक्ष्य है और मैं सदैव तिरंगे की शान बनाए रखने का प्रयास करूंगा।" उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों और परिजनों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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