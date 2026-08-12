Munger News: खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया,प्रभात फेरी निकाली
Munger News: अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के शहादत दिवस पर मंगलवार को एआईडीएसओ एवं डीवाईओ के संयुक्त बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया ग
Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के शहादत दिवस पर मंगलवार को एआईडीएसओ एवं डीवाईओ के संयुक्त बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉमरेड कामेश्वर रंजन के नेतृत्व में दशरथपुर-पचरुखी इंटर स्तरीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं ने प्रभातफेरी निकाली। हाथों में बैनर और शहीद खुदीराम बोस की तस्वीर लेकर छात्रों ने देशभक्ति नारे लगाए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक राजीव कुमार ने खुदीराम बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने पुष्प अर्पित किए। छात्रों ने शहीद खुदीराम बोस के जीवन और संघर्ष पर भाषण दिया तथा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कामरेड कामेश्वर रंजन ने कहा कि, खुदीराम बोस ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया।
उनके बलिदान से युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राहुल कुमार, वेदना कुमारी, अजीत कुमार, अनिषेक कुमार व आनंद कुमारी सहित अन्य छात्र-छात्राएं शामिल हुए।------------------------
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