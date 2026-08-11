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Munger News: खरीफ फसल आच्छादन 86.65 फीसदी पहुंचा, मक्का लक्ष्य से आगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर जिले में खरीफ फसलों की बुवाई रफ्तार पकड़ चुकी है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में 86.65 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। मक्का ने 100.13 प्रतिशत और अरहर ने 98.35 प्रतिशत आच्छादन किया है। हालांकि, धान की बुवाई को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 15 प्रतिशत क्षेत्र में आच्छादन करना बाकी है।

Munger News: खरीफ फसल आच्छादन 86.65 फीसदी पहुंचा, मक्का लक्ष्य से आगे

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में खरीफ फसलों की बुवाई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कृषि विभाग की 10 अगस्त तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में निर्धारित 47,175.72 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 40,876.14 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का आच्छादन पूरा हो चुका है। इस तरह जिले में अब तक 86.65 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। खास बात यह है कि मक्का का आच्छादन निर्धारित लक्ष्य को पार कर 100.13 प्रतिशत पर पहुंच गया है। वहीं अरहर की बुवाई भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। फसलवार आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में सबसे अधिक रकबा धान के लिए निर्धारित है। धान के 36,843.57 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 31,287.49 हेक्टेयर में बुवाई हुई है। इसका आच्छादन 84.92 प्रतिशत है। यानी धान की बुवाई को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी करीब 15 प्रतिशत क्षेत्र में और आच्छादन करना होगा。

मक्का ने लक्ष्य को पीछे छोड़ा:

मक्का की बुवाई जिले में सबसे बेहतर स्थिति में है। निर्धारित 8,659.70 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8,670.70 हेक्टेयर में फसल लगाई जा चुकी है। इस तरह मक्का का आच्छादन 100.13 प्रतिशत हो गया है। अरहर भी लक्ष्य के बेहद करीब है। 759 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 746.50 हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो 98.35 प्रतिशत है। हालांकि अन्य दलहन का आच्छादन महज 25.08 प्रतिशत और तिलहन का 12.58 प्रतिशत है। अन्य फसलों का आच्छादन 72.41 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

जमालपुर अव्वल, असरगंज की रफ्तार धीमी

प्रखंडवार खरीफ आच्छादन में जमालपुर सबसे आगे है। यहां 2,171.05 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 2,147.05 हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है। इसका आच्छादन 98.89 प्रतिशत है। सदर मुंगेर 98.30 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। धरहरा में 94.63, बरियारपुर में 94.10 और टेटियाबंबर में 90 प्रतिशत आच्छादन हुआ है। हवेली खड़गपुर में 85.88, संग्रामपुर में 81.18 और तारापुर में 79.42 प्रतिशत आच्छादन दर्ज किया गया है। असरगंज 72.06 प्रतिशत आच्छादन के साथ सबसे पीछे है। यहां 4,732 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 3,410 हेक्टेयर में ही खरीफ फसल लगाई गई है।

धान के लिए अब भी बड़ी चुनौती:

कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में खरीफ फसलों का कुल आच्छादन लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। मक्का और अरहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन धान का रकबा अभी लक्ष्य से पीछे है। ऐसे में शेष अवधि में धान के साथ कम आच्छादित दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई बढ़ाना कृषि विभाग के लिए चुनौती होगी।

प्रश्नोत्तरी

मुंगेर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य क्या है?
मुंगेर में खरीफ फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्य 47,175.72 हेक्टेयर है।
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