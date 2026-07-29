Munger News: खरीफ खेती ने पकड़ी रफ्तार, मुंगेर में 61 फीसदी से अधिक क्षेत्र में बुवाई पूरी

Munger News: मुंगेर जिले में मानसून की सक्रियता के कारण खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से हो रही है। कृषी विभाग के अनुसार, 47175.72 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 28810.11 हेक्टेयर में बुवाई पूरी हो चुकी है। धान की रोपाई 59 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मक्का और अरहर की खेती में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। मानसून की सक्रियता और लगातार हो रही बारिश के बाद जिले में खरीफ फसलों की बुवाई ने तेजी पकड़ ली है। शुरुआती दिनों में धीमी गति से चल रही धान रोपाई अब रफ्तार पकड़ चुकी है। जिला कृषि विभाग की ओर से 29 जुलाई तक जारी रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर जिले में खरीफ फसलों के निर्धारित लक्ष्य का 61.07 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित हो चुका है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जिले में खरीफ फसलों के लिए कुल 47175.72 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 28810.11 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। विभाग का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल रहने से आने वाले दिनों में बुवाई का प्रतिशत और बढ़ेगा。

धान रोपाई 59 फीसदी पूरी, खड़गपुर और टेटियाबंबर आगे: जिले में धान की खेती के लिए सबसे अधिक 36843.57 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 19501.65 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 59.23 प्रतिशत है। धान रोपाई के मामले में हवेली खड़गपुर और टेटियाबंबर प्रखंड आगे चल रहे हैं। हवेली खड़गपुर में 62.70 प्रतिशत और टेटियाबंबर में 63.03 प्रतिशत क्षेत्र में धान की रोपाई हो चुकी है। वहीं जमालपुर में 8.50 प्रतिशत और सदर मुंगेर में 30.67 प्रतिशत क्षेत्र में ही धान की रोपाई पूरी हुई है। कृषि विभाग की ओर से इन प्रखंडों में रोपाई की गति बढ़ाने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।

मक्का और अरहर की खेती में किसानों ने दिखाई तेजी: मक्का और अरहर की खेती में जिले के किसानों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मक्का के लिए निर्धारित 8659.70 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 8430.70 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। यह लक्ष्य का 97.36 प्रतिशत है। बरियारपुर, धरहरा, जमालपुर, सदर मुंगेर और बरियारपुर प्रखंडों में मक्का का शत-प्रतिशत आच्छादन दर्ज किया गया है। इसी तरह अरहर की खेती भी लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। जिले में 759 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 737.50 हेक्टेयर में अरहर की बुवाई हुई है, जो 97.17 प्रतिशत है। कई प्रखंडों में अरहर की खेती का लक्ष्य पूरा हो चुका है।

हवेली खड़गपुर में सबसे अधिक क्षेत्र में खरीफ खेती: प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार हवेली खड़गपुर में सबसे अधिक 6654.95 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हुई है। यहां कुल लक्ष्य 10889.90 हेक्टेयर है, जिसमें 61.12 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। वहीं सदर मुंगेर प्रखंड में 2874 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 2805.50 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है, जो 97.60 प्रतिशत है और जिले में सबसे अधिक प्रतिशत आच्छादन वाला क्षेत्र है। बरियारपुर में 89.32 प्रतिशत और जमालपुर में 68.02 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ खेती हुई है। कृषि विभाग ने कम आच्छादन वाले प्रखंडों में निगरानी बढ़ाने के साथ किसानों को बीज और अन्य कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार बारिश की स्थिति अनुकूल रही तो अगले दस दिनों में खरीफ फसलों का आच्छादन 80 प्रतिशत से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

धान बुवाई के मामले में तेजी आई है। दो तीन दिनों पूर्व हुई अच्छी आरिश के कारण धान रोपाई 60 प्रतिशत हो गया है। किसान मौसम का फायदा उठाते हुए धान की रोपाई जल्द पूरा करे। जिससे जिले का लक्ष्य पूरा हो सके।

सुष्मिता सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी मुंगेर।