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Munger News: भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ की हवेली खड़गपुर शाखा की कार्यकारिणी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हवेली खड़गपुर में भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को समारोहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अंतिम तैयारी बैठक रविवार को आयोजित की जाएगी। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई।

Munger News: भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ की हवेली खड़गपुर शाखा की कार्यकारिणी बैठक

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।बुधवार को भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ की हवेली खड़गपुर शाखा की कार्यकारिणी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक शाखा अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। जिला उपाध्यक्ष अवधेश कुमार के संयोजन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास एवं समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। इसके लिए रविवार को एक अंतिम तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह की विस्तृत रूपरेखा, कार्यक्रम एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी तथा आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

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इस बैठक में सचिव रज़ी आलम, वशिष्ठ नारायण उर्फ बसु, मनोज कुमार, स्वदेश कुमार गुप्ता, दयानंद निराला, रूपेश रंजन, जितेंद्र कुमार, कौशल कुमार, अरुण कुमार, अवधेश कुमार, जवाहर पटेल उर्फ पिंटू जी, मनोज कुमार सहित कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे।

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