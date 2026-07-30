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Munger News: मुंगेर में 6 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप, एयरटेल पेमेंट बैंक में 52 पदों पर होगी भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर में 6 अगस्त 2026 को सरकारी आईटीआई परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजित होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगा। विशेष रूप से 12वीं उत्तीर्ण युवक-युवतियों के लिए 52 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

Munger News: मुंगेर में 6 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप, एयरटेल पेमेंट बैंक में 52 पदों पर होगी भर्ती

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिला नियोजनालय, मुंगेर की ओर से 6 अगस्त 2026 को संयुक्त श्रम भवन स्थित सरकारी आईटीआई परिसर, सीताकुंड रोड, बेनीगीर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा।

कैंप की जानकारी

कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी एयरटेल पेमेंट बैंक भाग लेगी और विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि जॉब कैंप में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों का नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को 6 अगस्त की सुबह 10:30 बजे तक अपना बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला नियोजनालय पहुंचना होगा।

रिक्तियों की संख्या और योग्यता

कैंप में टीम लीडर (मर्चेंट) के 2, मर्चेंट एग्जीक्यूटिव के 30, प्रमोटर के 10 तथा स्कूल सलाहकार के 10 पदों सहित कुल 52 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण रखी गई है, जबकि आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 12,500 से 25,000 तक वेतन के साथ पीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल एवं इंसेंटिव जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। कार्यक्षेत्र मुंगेर जिले के सभी प्रखंड होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

जिला नियोजनालय ने अभ्यर्थियों से बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकपत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो साथ लाने की अपील की है। विभाग का कहना है कि यह जॉब कैंप स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

सामान्य प्रश्न

जॉब कैंप कब आयोजित होगा?
जॉब कैंप 6 अगस्त 2026 को आयोजित होगा।
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