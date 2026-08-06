Munger News: प्रस्तावित मदर डेयरी प्लांट का डीएम ने लिया जायजा
Munger News: मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने जमालपुर में मदर डेयरी प्लांट के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, तकनीकी बाधाओं और प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा की। इस परियोजना से स्थानीय दूध उत्पादकों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बुधवार को जमालपुर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित प्रस्तावित मदर डेयरी प्लांट निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्य की तैयारियों तथा कार्य प्रारंभ होने में आ रही समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी, मदर डेयरी के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और निर्माण कार्य में आ रही प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।
जमालपुर में मदर डेयरी प्लांट की स्थापना जिले के दुग्ध उत्पादकों, किसानों तथा आम उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके शुरू होने से स्थानीय स्तर पर दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।उन्होंने कहा कि परियोजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने निर्माण स्थल की उपलब्ध भूमि, आधारभूत सुविधाओं तथा परियोजना से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं का भी अवलोकन किया। तथा गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह परियोजना जिले के डेयरी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
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