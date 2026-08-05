Munger News: बैंकों और चौक-चौराहों पर हुई वाहनों की जांच

सघन जांच अभियान

पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमलोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को आदर्श थाना जमालपुर की पुलिस ने शहर के विभिन्न बैंकों, प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व आदर्श थाना के एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने किया। पुलिस टीम ने भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा गार्डों की तैनाती तथा प्रवेश एवं निकास व्यवस्था की भी जांच की गई। इसके बाद पुलिस टीम जुबलीवेल चौक, अवंतिका मोड़, बाराट मोड़ सहित शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया।