Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: बैंकों और चौक-चौराहों पर हुई वाहनों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: जमालपुर पुलिस चेहल्लुम पर्व एवं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। पुलिस ने शहर के विभिन्न बैंकों और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए।

Munger News: बैंकों और चौक-चौराहों पर हुई वाहनों की जांच

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। चेहल्लुम पर्व एवं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जमालपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: चेहल्लूम को लेकर पुलिस सतर्क, ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे पर नजर

सघन जांच अभियान

पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमलोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को आदर्श थाना जमालपुर की पुलिस ने शहर के विभिन्न बैंकों, प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व आदर्श थाना के एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने किया। पुलिस टीम ने भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा गार्डों की तैनाती तथा प्रवेश एवं निकास व्यवस्था की भी जांच की गई। इसके बाद पुलिस टीम जुबलीवेल चौक, अवंतिका मोड़, बाराट मोड़ सहित शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया।

सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान

मौके पर एसएचओ पंकज कुमार पासवान ने कहा कि, सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चेहल्लुम और श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सभी पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता, मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक प्रबंधन एवं सुरक्षा कर्मियों से भी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने, सीसीटीवी कैमरों की регуляр निगरानी रखने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जमालपुर पुलिस ने चेहल्लुम पर्व के दौरान कौन से स्थानों पर जांच अभियान चलाया?
जामलपुर पुलिस ने विभिन्न बैंकों, प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर जांच अभियान चलाया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।