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Munger News: जमालपुर प्रखंड में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलारामपुर में नावों का निरीक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: जमालपुर प्रखंड में संभावित बाढ़ की तैयारियों के तहत अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी ने नावों का निरीक्षण किया। उन्होंने नाविकों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। नावों की स्थिति और क्षमता पर चर्चा की गई और सुनिश्चित किया गया कि सभी नावें संचालन योग्य रहें।

Munger News: जमालपुर प्रखंड में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलारामपुर में नावों का निरीक्षण शुरू

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।जमालपुर प्रखंड में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जमालपुर की अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी ने कलारामपुर पंचायत पहुंचकर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध नावों का निरीक्षण किया। उन्होंने नाविकों एवं स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, संभावित बाढ़ की चुनौतियों तथा राहत कार्यों की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीओ ने नावों की संख्या, उनकी क्षमता, संचालन व्यवस्था तथा आपातकालीन स्थिति में उनकी उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी नावें हर समय संचालन योग्य स्थिति में रहें। सीओ ने सभी नावों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। जिन नावों में मरम्मत की आवश्यकता पाई गई, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित निकासी, राहत सामग्री की उपलब्धता, आपदा प्रबंधन की रणनीति तथा अन्य आवश्यक संसाधनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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