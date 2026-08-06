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Munger News: जमालपुर आशिकपुर स्लम बस्ती में बनेगा बहुमंजिला आवास,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: जमालपुर में जिलाधिकारी निखिल धनराज और विधायक नचिकेता मंडल ने आशिकपुर स्थित स्लम बस्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने महादलित परिवारों के लिए बेहतर आवास व्यवस्था पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्माण के लिए दिशा-निर्देश दिए। विधायक ने इस योजना को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण पहल बताया।

Munger News: जमालपुर आशिकपुर स्लम बस्ती में बनेगा बहुमंजिला आवास,

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।जिलाधिकारी निखिल धनराज एवं जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल ने बुधवार को संयुक्त रूप से जमालपुर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आशिकपुर स्थित स्लम बस्ती का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस्ती में रह रहे महादलित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया तथा उनके लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मौके पर डीएम ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को बेहतर आवास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आशिकपुर स्थित सरकारी भूमि को नियमानुसार अतिक्रमणमुक्त कराकर वहां बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण के लिए शीघ्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाए। साथ ही आवश्यक प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाए, ताकि योजना पर जल्द कार्य शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि आवासीय परिसर तैयार होने के बाद जमालपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले महादलित परिवारों की पूर्व से तैयार सूची के आधार पर पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता के साथ आवास आवंटित किए जाएंगे。

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न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

विधायक नचिकेता मंडल ने कहा कि महादलित परिवारों के पुनर्वास की यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों से सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उपलब्ध भूमि, निर्माण की संभावनाओं एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का भी आकलन किया। मौके पर जमालपुर अंचल अधिकारी प्रीति कुमारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि सहित जिला एवं स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

जमालपुर में किसने स्लम बस्ती का निरीक्षण किया?
जिलाधिकारी निखिल धनराज एवं जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल ने स्लम बस्ती का निरीक्षण किया।
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