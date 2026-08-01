Munger News: स्कूल निरीक्षण में बीडीओ ने पकड़ीं कई खामियां, छात्रों के यूनिफॉर्म में नहीं रहने पर नाराजगी
Munger News: बीडीओ सह बीईओ निशा राय ने शिक्षा व्यवस्था और मध्यान भोजन योजना की गुणवत्ता की जांच के लिए तीन विद्यालयों का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय महिमाचक में छात्र बिना यूनिफॉर्म के मिले। मध्य विद्यालय में भोजन का सही ढंग से प्रबंधन नहीं मिला। बीडीओ ने निर्देश दिए कि समय पर भोजन बने और छात्र यूनिफॉर्म में रहें।
Munger News: टेटिया बंबर, एक संवाददाता। शिक्षा व्यवस्था और मध्यान भोजन योजना की गुणवत्ता जांचने के लिए बीडीओ सह बीईओ निशा राय ने शुक्रवार को प्रखंड के तीन विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
विद्यालयों का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय महिमाचक पहुंची जहां एक भी छात्र यूनिफॉर्म में नहीं मिली। इस पर बीडीओ ने नाराजगी जताते हुए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि शनिवार को होने वाली अभिभावक बैठक में सभी अभिभावकों को बुलाएं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं बैठक में शामिल होकर बच्चों को नियमित रूप से यूनिफॉर्म पहनाकर भेजने को लेकर अभिभावकों से बात करेंगी। इसके बाद मध्य विद्यालय देवरिया में जांच के दौरान पाया गया कि मेनू के अनुसार चने की सब्जी बन रही थी, लेकिन चने को पहले उबाले बिना ही पका दिया गया था। बीडीओ ने रसोइया को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि चने को अच्छी तरह उबालने के बाद ही उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर एमडीएम की गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे।
अभिभावक बैठक और निर्देश
मध्य विद्यालय मथुरा पहुंची तो वहां भी कई छात्र बिना यूनिफॉर्म के मिले और भोजन भी तय समय के बाद बन रहा था। प्रबंधन को समय पर भोजन तैयार कर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में अभिलेखों और उपस्थिति पंजी की भी जांच की गई। बीडीओ ने कहा कि शिक्षा और योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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