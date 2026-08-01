Munger News: स्कूल निरीक्षण में बीडीओ ने पकड़ीं कई खामियां, छात्रों के यूनिफॉर्म में नहीं रहने पर नाराजगी

विद्यालयों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय महिमाचक पहुंची जहां एक भी छात्र यूनिफॉर्म में नहीं मिली। इस पर बीडीओ ने नाराजगी जताते हुए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि शनिवार को होने वाली अभिभावक बैठक में सभी अभिभावकों को बुलाएं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं बैठक में शामिल होकर बच्चों को नियमित रूप से यूनिफॉर्म पहनाकर भेजने को लेकर अभिभावकों से बात करेंगी। इसके बाद मध्य विद्यालय देवरिया में जांच के दौरान पाया गया कि मेनू के अनुसार चने की सब्जी बन रही थी, लेकिन चने को पहले उबाले बिना ही पका दिया गया था। बीडीओ ने रसोइया को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि चने को अच्छी तरह उबालने के बाद ही उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर एमडीएम की गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे।