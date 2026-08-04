Munger News: जीईसी मुंगेर में इंडक्शन प्रोग्राम के चौथे दिन छात्रों को मिली तकनीकी जानकारी

Munger News: मुंगेर , निज प्रतिनिधि। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मुंगेर में सोमवार को नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम-2026 के चौथे दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (एएसएच) तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) विभाग के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा और प्रयोगशाला की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह छह बजे योग सत्र से हुआ। इसके बाद एएसएच विभाग का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पंडित ने विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शिक्षा में अंग्रेजी भाषा, संचार कौशल और नैतिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया। इंडक्शन कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. पवन कुमार मंडल ने गणित और कंप्यूटर साइंस के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गणित इंजीनियरिंग की नींव है।

उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने की सलाह दी। सीएसई विभाग के ओरिएंटेशन सत्र में विभागाध्यक्ष डॉ. गोविंद कुमार झा ने छात्रों को पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम, परीक्षा प्रणाली और विभागीय सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीकों में लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित किया।दोपहर बाद विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया गया। रसायन, फिजिक्स और लैंग्वेज लैब में छात्रों को उपकरणों और उनके उपयोग की जानकारी दी गई। वहीं सीएसई विभाग की सिस्को लैन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का भी निरीक्षण कराया गया। एआई लैब प्रभारी गोपाल कृष्णा ने विद्यार्थियों को नई तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग के बारे में बताया। इंडक्शन समन्वयक डॉ. पवन कुमार मंडल के मार्गदर्शन में आयोजित चौथे दिन के कार्यक्रम का समापन शाम पांच बजे हुआ। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य विभागों के विद्यार्थियों के लिए भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।