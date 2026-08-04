Munger News: धान रोपाई ने बढ़ाई खाद की मांग, डीएपी के लिए दुकानों पर उमड़ रही भीड़

Munger News: धान रोपाई ने बढ़ाई खाद की मांग, डीएपी के लिए दुकानों पर उमड़ रही भीड़
Munger News: कीमत वसूली रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी कोषांग का गठन उर्वरक खरीदते समय किसान अवश्य लें रसीद: डीएओ मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में खरीफ सीजन
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में खरीफ सीजन के दौरान धान रोपाई ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही उर्वरकों, विशेषकर डीएपी की मांग अचानक बढ़ गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। कई जगह किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि कुछ प्रखंडों में डीएपी की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों को एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग का दावा है कि जिले में यूरिया सहित सभी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। बरियारपुर, असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर, हवेली खड़गपुर और जमालपुर प्रखंड के कई किसानों, मनोज कुमार सिंह, बबलू यादव, रमेश मंडल आदि ने बताया कि धान की रोपाई के समय डीएपी की सबसे अधिक जरूरत होती है। बरियारपुर के किसान रामविलास यादव ने कहा कि खाद की दुकान पर सुबह से लाइन में खड़ा हूं, लेकिन डीएपी सीमित मात्रा में दी जा रही है। वहीं संग्रामपुर के किसान महेंद्र मंडल ने बताया कि दुकानों पर भीड़ अधिक होने से समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है。
उर्वरक की मांग और आपूर्ति
जिला कृषि कार्यालय के अनुसार खरीफ 2026 के लिए जिले में कुल 15,370 टन उर्वरक की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इसमें यूरिया की मांग 7,850 टन, डीएपी 4,250 मीट्रिक टन, एनपीके 1,995 मीट्रिक टन, एमओपी 800 टन और एसएसपी 475 टन है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिले में 9,502.47 टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें यूरिया 6,703.57 टन, डीएपी 874.70 टन, एनपीके 1,095.48 टन, एमओपी 272.32 टन तथा एसएसपी 556.40 टन का स्टॉक शामिल है। अप्रैल से अब तक जिले में 10,469.70 टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूली रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी कोषांग का गठन किया है। टीम प्रतिदिन उर्वरक बिक्री केंद्रों, सहकारी समितियों और निजी दुकानों का औचक निरीक्षण कर रही है। स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रसीद और निर्धारित दरों की जांच की जा रही है।
किसानों के लिए सुझाव
जिला कृषि पदाधिकारी सुष्मिता सिंह ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें और निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने या बिना रसीद खाद बेचने की शिकायत तुरंत कृषि विभाग को दें। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसान अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुरूप ही खाद खरीदें। विभाग का प्रयास है कि धान रोपाई के इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी किसान को उर्वरक के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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