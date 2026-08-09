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Munger News: बदलते मौसम की मार: सदर अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की बढ़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर में मानसून की शुरुआत से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। ओपीडी में जगह कम पड़ रही है और वायरल बुखार, जुकाम और कमजोरी की शिकायतें आम हो गई हैं। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Munger News: बदलते मौसम की मार: सदर अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की बढ़ी भीड़

Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। मानसून की फुहारों के साथ जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं मौसम के इस बदलते मिजाज ने सेहत के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर हो रही बारिश के साथ ही जिले में मौसमी बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर शहर के सदर अस्पताल पर देखने को मिल रहा है, जहां इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ से व्यवस्थाएं हांफती नजर आ रही हैं। ​शनिवार को स्थिति यह थी कि बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) परिसर में तिल रखने की जगह नहीं बची थी। पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टरों के चैंबर और दवा वितरण केंद्र तक मरीजों व उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

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वायरल बुखार और कमजोरी की शिकायतें ज्यादाः

सदर अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो इस समय अस्पताल आने वाले मरीजों में सबसे बड़ी संख्या सर्दी, जुकाम, तेज बुखार, सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी से पीड़ितों की है। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में अचानक बढ़ी नमी और तापमान में तेजी से आ रहे उतार-चढ़ाव के कारण वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। अस्पताल में इन दिनों प्रतिदिन औसतन 150 से अधिक मरीज सिर्फ मौसमी संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही। सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक चलने वाली पहली पाली की ओपीडी में ही लगभग 100 ऐसे मरीज पहुंचे, जो बदलते मौसम के दुष्प्रभावों की चपेट में थे।

दवा काउंटर और रजिस्ट्रेशन पर मची अफरा-तफरीः

​मरीजों की संख्या में अचानक हुई इस भारी बढ़ोतरी के कारण अस्पताल के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव देखा जा रहा है। सुबह ओपीडी खुलते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद डॉक्टर से परामर्श और दवा काउंटर पर पर्चा जमा करने को लेकर दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा। संक्रमण का सबसे अधिक शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हालांकि, दबाव के बावजूद अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सदर अस्पताल प्रmanagement के अनुसार, सभी मरीजों को बारी-बारी से परामर्श दिया जा रहा है और जरूरी दवाएं अस्पताल परिसर में ही बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव: डॉ. के. रंजन

​सदर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. के. रंजन ने बताया कि बरसात के मौसम में वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। दूषित जल और बाहर खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ संक्रमण को तेजी से बढ़ाते हैं।

चिकित्सक की सलाह: ​उबला हुआ पानी पीएं, ​ताजा भोजन खाएं, बासी या लंबे समय से खुले में रखे भोजन से पूरी तरह परहेज करें। घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर न पनप सकें। रात में मच्छरदानी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। बारिश में भीगने से बचें। अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट ताकीद दी है कि यदि किसी व्यक्ति को दो दिन से अधिक समय तक तेज बुखार, गले में खराश या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो वे तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल आकर डॉक्टर से परामर्श लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ी है?
मौसमी बीमारियों के प्रकोप और वायरल इन्फेक्शन के कारण सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है।
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