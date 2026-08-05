Munger News: वर्षों से अधूरा है कोशी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल

Munger News: कोशी कॉलेज, खगड़िया में शुरू किया गया गर्ल्स हॉस्टल कई वर्षों से अधूरा है। फंड की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण निर्माण कार्य रुक गया है। कॉलेज आने वाली छात्राओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उन्हें आवास की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि दिशा समिति से पत्राचार किया गया है।

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। कोशी कॉलेज, खगड़िया में वर्षों पहले शुरू किया गया गर्ल्स हॉस्टल आज भी अधूरा पड़ा है। छात्राओं की सुविधा के लिए तैयार की गई यह महत्वाकांक्षी योजना फंड की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसका सबसे अधिक खामियाजा उन छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जो जिले के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज आती हैं। कॉलेज सूत्र से जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की योजना के तहत लगभग 80 लाख रुपये की लागत से गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाना था। हालांकि, यूजीसी की ओर से केवल 40 लाख रुपये ही उपलब्ध कराए गए थे। शेष 40 लाख रुपये की राशि आज तक कॉलेज को प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया।

निर्माण कार्य की स्थिति अब स्थिति यह है कि, अधूरा भवन वर्षों से अपने उद्धारक की राह देख रहा है। समय के साथ निर्माणाधीन ढांचा भी जर्जर होने लगा है। दूसरी ओर, कॉलेज प्रशासन भी अपने संसाधनों से शेष निर्माण कार्य पूरा कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर सका है। इससे छात्राओं को सुरक्षित और सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य अधूरा रह गया है।

छात्राओं की चुनौतियाँ गर्ल्स हॉस्टल के अभाव में दूर-दराज से आने वाली छात्राओं को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई छात्राओं को निजी लॉज या किराये के कमरों में अधिक खर्च वहन करना पड़ता है, जबकि अनेक छात्राएं परिवहन और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण नियमित रूप से कॉलेज नहीं पहुंच पातीं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी पढ़ाई और उच्च शिक्षा जारी रखने पर भी पड़ रहा है।

छात्राओं और अभिभावकों की मांग छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि, यदि हॉस्टल का निर्माण शीघ्र पूरा हो जाए तो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी। उनका आरोप है कि, कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय स्तर पर इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं, छात्राओं ने संबंधित अधिकारियों से अधूरे हॉस्टल निर्माण के लिए शेष राशि की व्यवस्था कर जल्दी कार्य पूरा कराने की मांग की है, ताकि वर्षों से लंबित यह योजना धरातल पर उतर सके और студентाओं को बहुप्रतीक्षित आवासीय सुविधा मिल सके।

प्राचार्य का बयान कहते हैं प्राचार्य:

कॉलेज में मेरी नियुक्ति लगभग 6 महीने पूरी हुई है। अब तक इस हॉस्टल के निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, इसके संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन, जहां तक मुझे जानछकारी है उसके अनुसार इस हॉस्टल का निर्माण अब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) से होना है। इसके लिए कॉलेज द्वारा पत्राचार किया गया है। संभावना है कि, शीघ्र ही इसके निर्माण की दिशा में दिशा के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।

-प्रो. नागेंद्र कुमार शर्मा, प्राचार्य, कोशी कॉलेज, खगड़िया