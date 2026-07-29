Munger News: जमालपुर पीएचसी में आधुनिक पैथोलॉजी लैब शुरू, अब 63 प्रकार की जांच की मिलेगी सुविधा
Munger News: जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। यह पहल हजारों मरीजों को समय पर जांच और बेहतर इलाज का लाभ देगी। 63 प्रकार की पैथोलॉजी जांच, जिनमें 15 सामान्य जांच वहीं होंगी और 48 विशेष जांच के लिए मुंगेर भेजे जाएंगे। यह स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में आधुनिक पैथोलॉजी लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से जमालपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मरीजों को समय पर जांच और बेहतर इलाज का लाभ मिलेगा। पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कंवरलाल, बीएचएम शिव प्रसाद लाल, लैब टेक्नीशियन ऋषि कपूर, यूपीएनसी मनीष कश्यप तथा कुमार आनंद की उपस्थिति में किया गया। अधिकारियों ने लैब का निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली और इसे मरीजों के लिए बड़ी सुविधा बताया। मौके पर डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि बुधवार से मरीजों के लिए कुल 63 प्रकार की पैथोलॉजी जांच उपलब्ध रहेगी।
इनमें 15 प्रकार की सामान्य जांच पीएचसी जमालपुर में ही की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट मरीजों को उसी दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं 48 प्रकार की विशेष जांच के लिए सैंपल मुंगेर भेजे जाएंगे। इन जांचों की रिपोर्ट अगले दिन मरीजों के मोबाइल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी अस्पताल में उपलब्ध रहेगी, जिसे मरीज चिकित्सक को दिखाकर सरकारी योजना के तहत नि:शुल्क दवा प्राप्त कर सकेंगे। उहोंने कहा कि आधुनिक पैथोलॉजी लैब शुरू होने से मरीजों को जांच के लिए निजी लैब या दूसरे शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की बचत होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था लागू होने से मरीजों को समय पर जांच, शीघ्र उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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