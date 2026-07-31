Munger News: मुंगेर अदालत का बड़ा फैसला: दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। चार साल पुराने चर्चित दहेज हत्या मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने पत्नी की बेरहमी से जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति संजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं, दहेज प्रताड़ना के अलग मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई है。

मामला धरहरा थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव का है। घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक (एपीपी) शाहिद कमाल ने बताया कि 27 जून 2021 को आरोपी संजीत कुमार ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी खुशबू देवी पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी खुशबू देवी को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां 1 जुलाई 2021 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

खुशबू देवी का बयान

​मरने से पहले दिए बयान ने दिलाई सजाः अस्पताल में इलाज के दौरान दिए गए फर्द बयान में खुशबू देवी ने अपने पति संजीत कुमार को ही इस खौफनाक वारदात का जिम्मेदार ठहराया था। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सजा के बिंदु पर हुई बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी शाहिद कमाल और बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्णानंद सिंह ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। मृतका के भाई सोहन कुमार ने रुंधे गले से अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही संजीत दहेज के लिए उनकी बहन को प्रताड़ित करता था। बाद में खुलासा हुआ कि संजीत ने खुशबू से पहले भी एक शादी की थी और खुशबू के बाद भी तीसरी शादी कर ली थी। सोहन ने कहा कि चार साल के लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद आज उनकी बहन को न्याय मिला है, जिससे पूरे परिवार को संतोष है。