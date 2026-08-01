Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: मुंगेर में चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा पुख्ता, डीजे पर पूरी तरह रहेगा बैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: मुंगेर में चेहल्लुम त्योहार के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए और कहा कि डीजे पर रोक रहेगी। अधिकारियों को 80 प्रतिशत लंबित वारंट का निष्पादन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई।

Munger News: मुंगेर में चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा पुख्ता, डीजे पर पूरी तरह रहेगा बैन

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। चेहल्लुम के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और नीलाम-पत्र वादों के त्वरित निष्पादन को लेकर शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और नीलाम-पत्र पदाधिकारी शामिल हुए। ​संवेदनशील स्थलों पर रहेगी पैनी नजर: ​बैठक के दौरान आयुक्त ने चेहल्लुम पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, त्योहार के दौरान डीजे के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती के साथ संयुक्तादेश जारी किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Ara News: चेहल्लुम: असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई

इसके साथ ही थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और वीडियोग्राफी के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। वहीं जिला और अनुमंडल स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने को कहा गया।बकायेदारों पर शिकंजा: ​विधि-व्यवस्था के अलावा नीलाम-पत्र वादों, लंबित बॉडी वारंट और डिस्ट्रेस वारंट की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर लंबित वारंटों में से कम से कम 80 फीसदी का निष्पादन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने चेतावनी दी कि, इस काम में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: चेहल्लुम पर 130 जगह तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी
ये भी पढ़ें:चेहल्लुम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।