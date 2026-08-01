Munger News: मुंगेर में चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा पुख्ता, डीजे पर पूरी तरह रहेगा बैन

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। चेहल्लुम के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और नीलाम-पत्र वादों के त्वरित निष्पादन को लेकर शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी और नीलाम-पत्र पदाधिकारी शामिल हुए। ​संवेदनशील स्थलों पर रहेगी पैनी नजर: ​बैठक के दौरान आयुक्त ने चेहल्लुम पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, त्योहार के दौरान डीजे के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती के साथ संयुक्तादेश जारी किया जा रहा है।

इसके साथ ही थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और वीडियोग्राफी के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। वहीं जिला और अनुमंडल स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने को कहा गया।बकायेदारों पर शिकंजा: ​विधि-व्यवस्था के अलावा नीलाम-पत्र वादों, लंबित बॉडी वारंट और डिस्ट्रेस वारंट की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर लंबित वारंटों में से कम से कम 80 फीसदी का निष्पादन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने चेतावनी दी कि, इस काम में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।