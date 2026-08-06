Munger News: लगातार बारिश से घर व बंगला धराशायी, बाल-बाल बचे लोग

Munger News: धरहरा में मंगलवार रात से हो रही बारिश से गिरजापुर गांव में एक घर धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार की मदद की और प्रशासन से राहत की मांग की। हेमजापुर में चोरी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया।

Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। मंगलवार देर शाम से लगातार हो रही बारिश का असर बुधवार को धरहरा प्रखंड के गिरजापुर-जगदीशपुर गांव में देखने को मिला। लगातार वर्षा के कारण ग्रामीण अजय कुमार सिंह का कच्चा घर एवं सामूहिक बंगला अचानक धराशायी हो गया। घटना के समय घर में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार हो रही बारिश से मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं। बुधवार को अचानक घर और सामूहिक बंगला भरभराकर गिर पड़ा। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घर में रखा अनाज, फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की मदद में जुट गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षति का आकलन कर आपदा राहत के तहत उचित मुआवजा एवं सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

चोरीकांड का खुलासा --------------

शिवकुंड चोरीकांड का खुलासा, दो गिरफ्तार

हेमजापुर, संवाद सूत्र। हेमजापुर थाना पुलिस ने शिवकुंड कुर्मी टोला में हुई चोरी की वारदात का उद्भेदन करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में शिवकुंड निषाद टोला निवासी अनुज कुमार उर्फ रूपेश कुमार पिता लेधो महतो तथा सिंघिया चौक स्थित मां चंडिके दुकान के स्वर्ण व्यवसायी अमित कुमार पिता सुनील स्वर्णकार शामिल हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि, शिवकुंड कुर्मी टोला निवासी राजाराम राय के घर हुई चोरी के मामले में जांच की जा रही थी। अनुसंधान के दौरान अनुज कुमार उर्फ रूपेश कुमार की संलिप्तता सामने आई। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सिंघिया स्थित स्वर्ण व्यवसायी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उसने चोरी के सोने के जेवर खरीदे थे। छापेमारी के दौरान स्वर्ण व्यवसायी के प्रतिष्ठान से चोरी से संबंधित स्वर्णाभूषण बरामद किए गए। बरामद गहनों के संबंध में वह कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। दोनों आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण ---------------------

सीएचसी धरहरा पहुंचे विधायक, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

धरहरा, एक संवाददाता। विधायक नचिकेता मंडल ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धरहरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अविनाश कुमार से अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपलब्ध संसाधनों, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं तथा विभिन्न समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने विधायक के समक्ष अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कराने तथा वर्षों से अधूरे पड़े डॉक्टर और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण शीघ्र पूरा कराने की मांग रखी। लोगों ने बताया कि इन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है और चिकित्सकों को आवासीय सुविधा नहीं मिलने से भी परेशानी होती है। विधायक नचिकेता मंडल ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि अस्पताल में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अधूरे भवन निर्माण का मामला संबंधित विभाग के समक्ष उठाकर शीघ्र कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

बिजली चोरी मामले की जानकारी ------------------

बिजली चोरी मामले में दो पर केस दर्ज

टेटियाबंबर, एसं। विद्युत विभाग टेटियाबंबर द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ प्रखंड क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस क्रम में मंजूरा निवासी मोहन प्रकाश सिंह के घर बिजली चोरी कर उपयोग करते पाया गया। वहीं भलगुरी गांव में भी छापेमारी के क्रम में गौरी यादव के घर बिजली चोरी कर उपयोग करते पकड़ा गया। जानकारी देते हुए टेटियाबंबर विद्युत विभाग के जेई राजकुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ टेटियाबंबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

टीबी स्क्रीनिंग अभियान -------------

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 222 लोगों की स्क्रीनिंग

टेटियाबंबर, एक संवाददाता ।देश को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष स्क्रीनिंग अभियान के तहत बुधवार को टेटियाबंबर प्रखंड के बनहरा पंचायत अंतर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय मिल्की में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 222 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंसारी अहमद ने बताया कि, मंगलवार को बनहरा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रीनिंग की गई थी। गुरुवार को पंचायत के परेरिया गांव में विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। बनहरा पंचायत में कार्य पूर्ण होने के बाद बनगामा पंचायत में तीन दिनों तक स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा।