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Munger News: मुंगेर में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। एनएच-80 पर श्री कृष्ण सेतु के पास जलभराव से सड़कें तालाब जैसी हो गईं। प्रमुख चौराहों पर कीचड़ और गंदगी फैली है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Munger News: मुंगेर में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। मंगलवार की रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बुधवार को भी दिनभर रुक-रुक कर जारी रहा। मूसलाधार बारिश ने मुंगेर शहर समेत आसपास के इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पर जलजमाव की गंभीर स्थिति बन गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।​

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एनएच-80 पर श्री कृष्ण सेतु के समीप तालाब जैसा नजाराः

​बारिश के कारण राष्ट्रीय उच्च पथ-80 पर स्थित श्री कृष्ण सेतु के समीप की सड़क पूरी तरह से जर्जर और बदहाल हो चुकी है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में जलभराव के कारण सड़क किसी तालाब जैसी नजर आ रही है। भारी वाहनों और ई-रिक्शा चालकों को इस जर्जर रास्ते से गुजरने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है।

शहर के प्रमुख चौराहों पर कीचड़ और गंदगी का अंबारः

​बारिश और बदहाल जल निकासी व्यवस्था के कारण मुंगेर शहर के अंदरूनी इलाकों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों जैसे ​एक नंबर ट्रैफिक, ​कोतवाली चौक, ​शीतला मंदिर चौक, ​बेकापुर, ​कौड़ा मैदान चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पानी के साथ भारी मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है। सड़क किनारे कूड़े-कचरे का फैलाव होने से राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।​

आज भी भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारीः

​मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी दिनभर बादलों की गर्जना के साथ झमाझम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा और उच्च आर्द्रता के कारण उमस भी परेशान करेगी। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को अनावश्यक रूप से जलजमाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

प्रश्न और उत्तर

मुंगेर में बारिश का क्या असर हुआ?
मुंगेर में बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है और जलजमाव की गंभीर स्थिति बन गई है।
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