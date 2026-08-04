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Munger News: अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर का मुख्य मार्ग कीचड़मय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: तारापुर में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों में खुशी है लेकिन अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण के दौरान मुख्य मार्ग कीचड़ से भरा हुआ है। इससे एंबुलेंस और पैदल आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की गई है।

Munger News: अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर का मुख्य मार्ग कीचड़मय

Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। सोमवार की रात से रुक-रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है, वहीं अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। निर्माणाधीन 100 शय्या अस्पताल भवन के कार्य के दौरान संवेदक की लापरवाही से अस्पताल का मुख्य पहुंच मार्ग कीचड़ और फिसलन से भर गया है, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है। बारिश के बाद सड़क पर निर्माण सामग्री और मिट्टी फैल जाने से पूरा मार्ग कीचड़मय में हो गया है। पैदल आने-जाने वाले मरीज,उनके परिजन,अस्पताल कर्मी और अन्य लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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फिसलन के कारण कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं एंबुलेंस सहित छोटे-बड़े वाहनों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उबड़-खाबड़ और कीचड़युक्त मार्ग पर ई-रिक्शा (टोटो) का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा मार्ग की नियमित सफाई और समतलीकरण नहीं कराया जा रहा है। यदि शीघ्र सड़क से मिट्टी हटाकर आवश्यक मरम्मत नहीं की गई तो लगातार हो रही बारिश के बीच हालात और गंभीर हो सकते हैं। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर अस्पताल पहुंच मार्ग को दुरुस्त कराने तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। अस्पताल प्रबंधक मनीष कुमार प्रणय ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण अस्पताल का रास्ता पूरी तरह कीचड़मय हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने निर्माण एजेंसी से मुख्य द्वार के पश्चिम एवं दक्षिण - पूर्व दिशा से वैकल्पिक मार्ग बनाने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण प्रतिदिन इलाज के लिए आने वाले मरीजों और अस्पताल कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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