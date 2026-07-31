Munger News: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
Munger News: तारापुर के उल्टानाथ महादेव मंदिर के समीप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह का लोजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा का मुद्दा उठाया और मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। तिलडीहा मंदिर जाने वाले मार्ग पर हाई मास्ट पोल और 440 वोल्ट के तार की निकटता पर सुरक्षा की चिंता जताई गई।
Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। सुल्तानगंज जाने के दौरान गुरुवार को तारापुर के उल्टानाथ महादेव मंदिर के समीप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह का लोजपा (रामविलास) कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन और विभाग में उपेक्षा का मुद्दा भी मंत्री के समक्ष उठाया।
संगठन की उपेक्षा
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुए स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने मंत्री से कहा कि, उनके मंत्री बनने के बाद भी संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को अपेक्षित सम्मान और विभागीय स्तर पर कोई महत्व नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए संगठन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। मंत्री संजय कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान हर हाल में सुरक्षित रहेगा और उनकी उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी। मौके पर लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान, जदयू नेता बिट्टू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, शशिशेखर राणा, चंद्रशेखर चौधरी सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
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फोटो - तारापुर 1 -गोगाचक-तिलडीहा मार्ग में हाई मास्ट पोल के समीप से गुजरता बिजली का 440 वोल्ट का तार
मंदिर मार्ग पर हाई मास्ट पोल से के करीब 440 वोल्ट का तार, सटने हो सकता हादसा
तारापुर,निज संवाददाता। नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित तिलडीहा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हाई मास्ट लाइट लगाने में बरती गई लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्ध पीठ तिलडीहा मंदिर जाने वाले इस मार्ग पर लगाया गया हाई मास्ट लाइट का लोहे का पोल 440 वोल्ट के बिजली तार से लगभग सटा हुआ है। इससे किसी भी समय पोल में करंट प्रवाहित होने का खतरा बना हुआ है। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। श्रावणी मेला के दौरान रात्रि विश्राम करने वाले बड़ी संख्या में कांवरिया भी बाबा बैद्यनाथ धाम जाने से पहले तिलडीहा मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में बिजली के तार और लोहे के पोल की निकटता लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी कारणवश 440 वोल्ट का तार पोल के संपर्क में आ गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। वार्ड पार्षद सन्नी कुमार कुशवाहा ने कहा कि, हाई मास्ट पोल की स्थापना में बरती गई यह लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन,बुडको तथा बिजली विभाग से अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोल से सटे बिजली तार को सुरक्षित दूरी पर कराने की मांग की है。
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