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Munger News: बाढ़ राहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, बनी कार्ययोजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: जमालपुर में स्वास्थ्य विभाग ने संभावित बाढ़ की चुनौती के मद्देनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समीक्षात्मक बैठक में बाढ़ राहत तैयारियों और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई। बैठक में दवाओं, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और स्वास्थ्य संसाधनों पर चर्चा की गई।

Munger News: बाढ़ राहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, बनी कार्ययोजना

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। संभावित बाढ़ की चुनौती को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , जमालपुर में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में बाढ़ राहत तैयारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक का मुख्य विषय

बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, नियमित टीकाकरण अभियान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संसाधनों की मजबूती तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार पासवान ने की। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के दौरान किसी भी परिस्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए।

आपात स्थिति में तैयारी

संभावित प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि आपात स्थिति में लोगों को तत्काल उपचार मिल सके। उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं नियमित टीकाकरण अभियान को शत-प्रतिशत लक्ष्य के साथ सफल बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर समन्वय, जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य करना होगा। बैठक में बीएचएम शिव प्रकाश, बीसीएम प्रभाकर कुमार, सीएचओ मधु, प्रियंका भारती, रूचि बरसा तथा पीसीआई मो. राज सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ की तैयारी के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है?
स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ राहत तैयारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
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