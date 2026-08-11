Munger News: धोबई स्वास्थ्य शिविर से ड्यूटी के दौरान गायब मिले जीएनएम,जांच कर होगी कार्रवाई
Munger News: तारापुर में कांवरियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने छह स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। धोबई गांव में एक शिविर में जीएनएम सत्यनारायण की अनुपस्थिति पाई गई। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि जीएनएम का शिविर में न होना समस्या है और इसकी जांच की जाएगी।
Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। कच्ची कांवरिया मार्ग पर कांवरियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तारापुर प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छह स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाएँ
सोमवार को धोबई गांव स्थित टेंट सिटी के समीप लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में ड्यूटी के दौरान जीएनएम सत्यनारायण अनुपस्थित मिले। शिविर में शाम 6:18 बजे से 7:19 बजे तक चिकित्सक डा. पंकज कुमार, एएनएम इंदु तथा विकास वंदना मौजूद थीं। वहीं, ड्यूटी पर तैनात जीएनएम सत्यनारायण करीब एक घंटे तक शिविर में दिखाई नहीं दिए। जीएनएम की अनुपस्थिति के संबंध में जब शिविर में मौजूद चिकित्सक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जीएनएम शिविर में आए हैं और आसपास कहीं गए हैं।
मामले की जांच
हालांकि, करीब एक घंटे से उनके शिविर में मौजूद नहीं होने की बात कहे जाने पर चिकित्सक ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जानकारी लेनी है, अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर के प्रभारी उपाधीक्षक से लें। प्रभारी उपाधीक्षक डा. मदन कुमार पाठक ने कहा कि, स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सक के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात सभी स्वास्थ्यकर्मियों का मौजूद रहना अनिवार्य है। यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी में शिथिलता बरतते हैं तो मामले की जांच कर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।