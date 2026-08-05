Munger News: सदर अस्पताल में निजी एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक
Munger News: मुंगेर के सदर अस्पताल में निजी एंबुलेंस चालकों द्वारा मरीजों को जबरन ले जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्वास्थ्य प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सिविल सर्जन डॉ. राजू ने अस्पताल परिसर में निजी एंबुलेंस की गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा बढ़ाने की बात की है।
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। सदर अस्पताल परिसर में निजी एंबुलेंस चालकों द्वारा मरीजों को जबरन या फुसलाकर ले जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल सर्जन डॉ. राजू ने मंगलवार से अस्पताल परिसर से निजी एंबुलेंस द्वारा मरीजों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस संबंध में उन्होंने अस्पताल प्रबंधक मो. तौसीफ हसनैन को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिविल सर्जन डॉ. राजू ने बताया कि स्थानीय निजी एंबुलेंस चालक अस्पताल परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मरीजों और उनके परिजनों को परेशान करते हैं। कई बार जबरदस्ती मरीजों को निजी अस्पतालों या अन्य जगहों पर ले जाने की शिकायतें मिलती रही हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधक, सुरक्षा गार्डों और संबंधित स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि परिसर में निजी एंबुलेंसों का अनावश्यक प्रवेश तुरंत रोका जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब सदर अस्पताल के पास अपनी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है और मरीजों को जहां भी रेफर करना होता है, उसके लिए सरकारी वाहन तैनात हैं, तो निजी एंबुलेंस चालकों को मरीजों को ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। छुट्टी के दिन भी स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएस ने कहा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा और सख्त की जाएगी। केवल आवश्यक स्थिति में ही वाहनों को प्रवेश मिलेगा, जिसके बाद उन्हें तुरंत बाहर जाना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस चालकों पर कड़ी कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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