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Munger News: बेकापुर स्थित नए परिसर में शिफ्ट हुआ एचडीएफसी बैंक, डीएम ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: फोटो- बिजनेस फोटो, मुंगेर सोमवार को दीप प्रज्ज्वलित कर एचडीएफसी बैंक के नए परिसर का शुभारंभ करते डीएम, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि व अन्य

Munger News: बेकापुर स्थित नए परिसर में शिफ्ट हुआ एचडीएफसी बैंक, डीएम ने किया उद्घाटन

Munger News: मुंगेर, एक प्रतिनिधि। एचडीएफसी बैंक की मुंगेर शाखा का नए एवं आधुनिक परिसर में स्थानांतरण किया गया है। सोमवार को बेकापुर मार्केट स्थित बैंक के नए परिसर का उद्घाटन मुंगेर के जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज ने किया। दीप प्रज्ज्वलन के दौरान डीएम निखिल धनराज के अलावा ब्रांच मैनेजर संदीप कुमार, अविनाश कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि, इं गौरव शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक के ग्राहक, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह में वक्तव्य

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ब्रांच बैंकिंग हेड (ईस्ट) अनिल खुगसाल ने कहा कि बैंक का उद्देश्य ग्राहकों को विश्वस्तरीय बैंकिंग अनुभव, त्वरित सेवाएं एवं आधुनिक वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि नए परिसर में रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमएसएमई बैंकिंग, कृषि एवं व्यावसायिक ऋण, निवेश एवं डिजिटल बैंकिंग सहित सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगी।

शाखा के योगदान की आशा

इस अवसर पर रीजनल हेड कुमार अभिषेक ने शाखा टीम को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह शाखा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, नवाचार आधारित बैंकिंग समाधान एवं ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों के माध्यम से मुंगेर एवं आसपास के क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरी उतरेगी। कार्यक्रम में जोनल हेड धर्मेन्द्र कुमार, क्लस्टर हेड राज नारायण चौधरी, शाखा प्रबंधक संदीप कुमार सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सम्मानित ग्राहक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किसने किया?
एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन मुंगेर के जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज ने किया।
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