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Munger News: चैंबर ऑफ कॉमर्स, हवेली खड़गपुर की कार्यकारिणी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हवेली खड़गपुर में मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह की योजना बनाई गई। शाखा अध्यक्ष अंजनी ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि झंडोत्तोलन समारोह 9:05 बजे होगा। कार्यक्रम देशभक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा।

Munger News: चैंबर ऑफ कॉमर्स, हवेली खड़गपुर की कार्यकारिणी बैठक

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। सोमवार की देर शाम नगर के मानिक चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप उमाशंकर केशरी के कार्यालय में मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स की हवेली खड़गपुर शाखा की कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शाखा अध्यक्ष अंजनी ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन कानूनी सलाहकार सुरेश कुमार कर रहे थे। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स को हवेली खड़गपुर शाखा की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह, गरिमा और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाएगा।बैठक

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में निर्णय लिया गया कि 9:05 बजे एकता पार्क के समीप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन शाखा सचिव नीरज कुमार साह के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा। शाखा अध्यक्ष अंजनी ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर भी है। उन्होंने चैंबर के सभी सदस्यों से समारोह में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। बैठक में शाखा सचिव नीरज साह, उपाध्यक्ष रेखा सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष रौनक सिंघानिया, जनार्दन साह, आनंद शंकर, पंकज यादव, काशी उर्फ कैलाश केसरी, दीपक गुप्ता, उत्तम केसरी,, सुरेश कुमार समेत कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे।

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